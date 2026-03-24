直播主開箱史上最貴「月光寶盒」 7萬多件遊戲檔案全是盜版被逮

刑事局智慧財產權偵查大隊偵辦盜版遊戲機，發現涉案人扮演電玩直播主，在網路YouTube為「史上最貴的月光寶盒」開箱，直播教學吸引買家，內容7萬多件遊戲檔案卻是盜版軟體，侵權市值逾11億元，將全案依違反著作權法及商標法等罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊今天發布查緝內容，表示電腦遊戲公司負責人張姓男子，分別在新北市三重區、台中市豐原區的實體店面，銷售「月光寶盒」等遊戲主機，並於網路直播主蔡姓男子（38歲）合作，在網路為月光寶盒開箱，介紹主機遊戲內容。

亞洲新日企劃公司發覺，他們銷售的遊戲，不少是亞洲新日的復古遊戲，向刑事局提告侵權。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊深入追查，發現多名經營電玩內容的直播主，長期在YouTube以直播教學、開箱介紹等方式吸引觀眾，表面各自經營頻道，實際上卻分工合作，將流量導向共同使用的蝦皮購物帳號、官方網站及實體門市銷售遊戲主機。

警方調查，這些主打「復古街機」、「懷舊遊戲」的遊戲主機，內部預載的遊戲軟體多為未經授權的盜版內容，涉嫌重製及散布他人著作，已嚴重衝擊合法授權市場秩序，也對著作權人及正版業者造成實質損害，隨即成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，去年11月赴台中、新北門市，查扣大小多種遊戲主機機台，主機預載多款遊戲，包括「月華劍士」、「侍魂」、「風雲默示錄」、「格鬥天王」、「越南大戰」、「餓狼傳說」、「戰國傳承」及「龍虎拳」等遊戲，共查獲遊戲軟體檔案數7萬4000多件，已涉嫌違反著作權法及商標法，侵權市值逾11億元。

警方進一步追查發現，張男自2019年從大陸訂貨，載入公司名稱，由蔡姓男子以「獅心瘋」暱稱和他，在網路YouTube以「史上最貴的月光寶盒」，介紹主機並示範教學吸引買家。但獅心瘋與張姓負責人都稱是接業配、游姓店長只負責銷售。全案依違反著作權法及商標法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

蔡姓男子在網路介紹「史上最貴的月光寶盒」。圖／截自Youtube

警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝

警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝

警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝