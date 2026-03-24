快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

直播主開箱史上最貴「月光寶盒」 7萬多件遊戲檔案全是盜版被逮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局智慧財產權偵查大隊偵辦盜版遊戲機，發現涉案人扮演電玩直播主，在網路YouTube為「史上最貴的月光寶盒」開箱，直播教學吸引買家，內容7萬多件遊戲檔案卻是盜版軟體，侵權市值逾11億元，將全案依違反著作權法及商標法等罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊今天發布查緝內容，表示電腦遊戲公司負責人張姓男子，分別在新北市三重區、台中市豐原區的實體店面，銷售「月光寶盒」等遊戲主機，並於網路直播主蔡姓男子（38歲）合作，在網路為月光寶盒開箱，介紹主機遊戲內容。

亞洲新日企劃公司發覺，他們銷售的遊戲，不少是亞洲新日的復古遊戲，向刑事局提告侵權。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊深入追查，發現多名經營電玩內容的直播主，長期在YouTube以直播教學、開箱介紹等方式吸引觀眾，表面各自經營頻道，實際上卻分工合作，將流量導向共同使用的蝦皮購物帳號、官方網站及實體門市銷售遊戲主機。

警方調查，這些主打「復古街機」、「懷舊遊戲」的遊戲主機，內部預載的遊戲軟體多為未經授權的盜版內容，涉嫌重製及散布他人著作，已嚴重衝擊合法授權市場秩序，也對著作權人及正版業者造成實質損害，隨即成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，去年11月赴台中、新北門市，查扣大小多種遊戲主機機台，主機預載多款遊戲，包括「月華劍士」、「侍魂」、「風雲默示錄」、「格鬥天王」、「越南大戰」、「餓狼傳說」、「戰國傳承」及「龍虎拳」等遊戲，共查獲遊戲軟體檔案數7萬4000多件，已涉嫌違反著作權法及商標法，侵權市值逾11億元。

警方進一步追查發現，張男自2019年從大陸訂貨，載入公司名稱，由蔡姓男子以「獅心瘋」暱稱和他，在網路YouTube以「史上最貴的月光寶盒」，介紹主機並示範教學吸引買家。但獅心瘋與張姓負責人都稱是接業配、游姓店長只負責銷售。全案依違反著作權法及商標法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

蔡姓男子在網路介紹「史上最貴的月光寶盒」。圖／截自Youtube
蔡姓男子在網路介紹「史上最貴的月光寶盒」。圖／截自Youtube

警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝
警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝

警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝
警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝

警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝
警方查獲張姓男子的門市，遊戲機有不少盜版機台。記者林保光／翻攝

張姓男子販賣的「月光寶盒」遊戲主機，有不少盜版遊戲。記者林保光／翻攝
張姓男子販賣的「月光寶盒」遊戲主機，有不少盜版遊戲。記者林保光／翻攝

刑事局 蝦皮購物

延伸閱讀

刷卡買籌碼換現金 澳門假豪賭真洗錢 …1年轉移330億黑錢

雲檢偵破「刷卡換籌碼」 1年洗錢330億元手法曝光

超低價「索夫波」竟是仿冒品 密醫集團年撈千萬…主嫌10人起訴

獨／再爆「台版紅姐」案！4500男子裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

相關新聞

台中台灣大道紋髮店遭宵小拔門索行竊 女業者懸賞10萬紅包抓賊

「慢慢日茂」紋髮台中店在今年1月25日晚間遭到一名竊賊破壞電子門鎖後，進入店內偷走現金、拔除監視器主機等設備，造成店家損失超過10萬元，女業者近日在網路平台Threads發文，描述案發經過，並公布涉案歹徒的影像，懸賞10萬元紅包，幫忙抓賊，也稱「創業6年第一次遇到」。警方表示，持續擴大搜索範圍，查緝歹徒到案。

直播主開箱史上最貴「月光寶盒」 7萬多件遊戲檔案全是盜版被逮

刑事局智慧財產權偵查大隊偵辦盜版遊戲機，發現涉案人扮演電玩直播主，在網路YouTube為「史上最貴的月光寶盒」開箱，直播教學吸引買家，內容7萬多件遊戲檔案卻是盜版軟體，侵權市值逾11億元，將全案依違反著作權法及商標法等罪嫌移送法辦。

深夜奪命！老翁疑闖紅燈遭撞亡 21歲女騎士也受傷

屏東市博愛路與勝利路口在16日深夜11時許，行人75歲黃姓老翁過馬路時，疑在紅燈穿越路口，與當時沿著勝利路直行綠燈的機車騎士21歲高女發生車禍，老翁送醫不治，機車女騎士受傷，雙方酒測值均為零。

影／全球半導體導線架龍頭順德工業上千公斤銅合金被偷 廠商司機幹的

「全球導線架龍頭」順德工業南投廠近日清點物料，竟有上千公斤銅合金不翼而飛，廠方調閱監視器畫面，發現竟是合作貨運司機竊取變賣，憤而報警。警方獲報後追查掌握贓物流向，追回部分銅合金及贓款，並將周嫌依竊盜罪函送法辦。

彰化去年10大肇事路口出爐 這路口持續霸榜共47件37人受傷

依交通部道安統計，彰化縣去年車禍事故共2萬3746件比前年減少351件，30日死亡人數是221人比前年減少10人，其中10大肇事路口，過去幾乎都是彰化市占榜，去年雖然仍由彰化市中山路、東民街及中華路口居榜首，但去年員林市及鹿港鎮各有一處路口上榜。

影／新莊公車機車互不相讓 倒楣卻是前方貨車挨撞噴衝

新北市新莊福營地區昨天有1起公車追撞貨車無人受傷小車禍，但因行車記錄影像被公開而引發討論、質疑公車司機強行切換車道欺負機車；倒楣的貨車則被另1輛機車害到挨撞。不少網友感慨馬路三寶真的很多，互不相讓是主因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。