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擦撞左轉轎車！桃園台61曳引車整輛側翻「擊倒」路口號誌桿
桃園市48歲陳姓男子於今(24)日清晨5時許，駕駛曳引車沿台61線中線車道往觀音區方向行駛，行經忠孝路口時不慎擦撞內線左轉的自小客車，導致曳引車翻覆撞斷路口號誌桿，南下車道暫時封閉，上午9時21分許排除事故現場，車道已可通行。
大園警分局表示，警方獲報到場處理，隨即實施交通管制引導車流，上午9時21分許已將事故車拖離，車道已可通行，雙方駕駛身體擦傷無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。
警方呼籲，開車上路應隨時注意路況，勿任意偏離車道，發生事故應於後方擺放警示牌，避免二次追撞。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】擦撞左轉轎車！桃園台61曳引車整輛側翻「擊倒」路口號誌桿
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