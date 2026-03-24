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蘆竹男無照露餡遭扣車拔牌崩潰！突衝快車道警秒反應拉回保命

桃園電子報／ 桃園電子報

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員警於今日凌晨發現一輛小客車轉彎未依規定，遂依法進行攔查。圖：讀者提供

桃園市一名55歲張姓男子今(24)日凌晨3時許，行經蘆竹區中正路與忠孝西路口時，因轉彎未依規定遭員警攔查，被發現其竟是無照駕駛，當場移置保管車輛及扣牌。張男一度情緒失控跑向快車道企圖自傷，警方擔心張男發生危險，依法將他保護管束帶回派出所，待張男情緒平穩才讓其離開。

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張男一度情緒失控跑向快車道企圖自傷。圖：讀者提供

蘆竹警分局南崁派出所說明，員警於今日凌晨發現一輛小客車轉彎未依規定，遂依法進行攔查。經查張男屬無照駕駛。員警當場依據最新修正之《道路交通管理處罰條例》第21條規定，針對無照駕駛行為除處以高額罰鍰外，並當場移置保管車輛及扣牌處分。處置過程中，張男因車輛及牌照遭扣，情緒極度失控，除對執勤員警口出輕生意圖之言語外，更於交談間突然衝向快車道，意圖自傷。現場員警反應迅速，第一時間上前將其拉回安全區域，成功避免憾事發生。

因張男當時情緒未能平復且具自傷意圖，為確保其生命安全及維護大眾交通安全，警方遂依《警察職權行使法》第19條規定，將其帶回南崁派出所實施保護管束。在警方耐心安撫及提供關懷後，待張男情緒平穩並確認無安全疑慮，始由其自行離開。

蘆竹分局呼籲，交通法規新制已加重無照駕駛罰則，最高可處6萬元罰鍰並當場扣車拔牌，請民眾務必遵守法律，切莫無照上路。警方在嚴正執法的同時，亦將持續守護市民生命財產安全，如遇壓力應尋求正確管道諮商求助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹男無照露餡遭扣車拔牌崩潰！突衝快車道警秒反應拉回保命

情緒 無照駕駛 交通安全

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