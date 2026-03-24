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桃園分署4/7拍賣2萬顆虛擬幣 限「這種」方式支付

桃園電子報／ 桃園電子報

虛擬貨幣拍賣會圖片
桃園分署受桃園地方檢察署囑託變價涉犯詐欺案件兩位被告遭扣押之虛擬貨幣。圖：桃園分署提供

為貫徹行政院「五打七安」政策，法務部行政執行署桃園分署加強辦理與前開政策相關之行政執行案件及檢察機關囑託執行案件。桃園分署受桃園地方檢察署囑託變價涉犯詐欺案件兩位被告遭扣押之虛擬貨幣。包含泰達幣及Max幣，將於4月7日下午3時30分公開拍賣，展現打擊不法與保障社會安全之決心。此次拍賣標的共分為三標，分別為22.23287908顆MAX幣、1769.2983顆泰達幣及1萬8872.393412顆泰達幣。

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桃園分署表示，有意應買之民眾，請於當日下午2時至3時10分完成登記，機會難得，敬請把握。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，有意應買之民眾，請於當日下午2時至3時10分完成登記，機會難得，敬請把握。另為確保拍賣程序有效防制洗錢風險，應買人須填具承諾書、繳驗相關身分證件，並依應買標的繳納相對應保證金；拍定後，尚須填寫「得標人基本資料暨帳戶資訊表」，並提供電子錢包帳戶等資料，經桃園地檢署確認無誤後，始辦理標的移轉。特別提醒，投標人應事先於金融監督管理委員會公告之已完成洗錢防制登記業者名單中開立本人名義之電子錢包帳戶，始得參與投標，如未備妥，縱經拍定仍將撤銷，並須負擔違約責任，請務必留意。

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此次拍賣標的共分為三標，分別為22.23287908顆MAX幣、1769.2983顆泰達幣及1萬8872.393412顆泰達幣，4月7日下午3時30分舉行公開拍賣。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，此次虛擬貨幣拍賣之價款，僅得以匯款方式支付，不得以現金或信用卡繳納，並應由得標人本人名義於金融機構開立之帳戶辦理匯款。嚴禁與他人合資或使用他人帳戶支付價款，以確保交易安全及資金來源明確。有意應買之民眾可至桃園分署官網虛擬貨幣拍賣專區詳閱拍賣規定。

近年來，各類詐欺和吸金事件層出不窮，對人民財產安全造成嚴重威脅，桃園分署在此提醒，保持警惕，提高警覺。切勿輕易相信來路不明的訊息，如懷疑遭遇詐騙，立即停止任何交易，並撥打165反詐騙專線。桃園分署亦將持續強力執行違反「五打七安」之案件，竭力守護人民治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安之各項安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署4/7拍賣2萬顆虛擬幣 限「這種」方式支付

桃園 虛擬貨幣

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