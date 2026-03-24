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中橫便道德基管制站狗咬傷人 谷關工務段：已要求飼主綁好狗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中和平梨山地區一名男子昨天開車經中橫便道，在德基管制站等候通行時上廁所，被管制站人員飼養的狗咬傷，送醫打破傷風疫苗，有居民說自己父親也曾在該處被狗咬傷；公路局谷關工務段長饒哲銘表示，已要求飼主綁好狗，傷者可求飼主求償，若未改善將要求狗移到別處飼養。

胡姓男子昨天在中橫便道德基管制站等候通行，突被一隻黑狗咬傷左小腿，管制站人員為他包紮，胡男也到和平衛生所看診打破傷風疫苗。

胡男表示，這隻黑狗是管制站人員飼養，將向飼主求償；另有梨山居民說，這隻狗有攻擊性，他曾提醒過管制站工作人員，現在都不敢去管制站上廁所，也有人說，他父親也曾被管制站的狗咬傷。

谷關工務段長饒哲銘表示，經調查這隻黑狗確為管制站人員飼養，受傷民眾可求飼主求償，已要求飼主將狗綁好，做好管理，不能影響通行民眾安全，若沒改善將要求將狗移到別處飼養。

住台中和平梨山一名男子昨天通行中橫便道，在德基管制站等候通行時上廁所，被管制站人員飼養的犬隻咬傷。圖／民眾提供
住台中和平梨山一名男子昨天通行中橫便道，在德基管制站等候通行時上廁所，被管制站人員飼養的犬隻咬傷。圖／民眾提供

住台中和平梨山一名男子昨天通行中橫便道，在德基管制站等候通行時上廁所，被管制站人員飼養的犬隻咬傷。圖／民眾提供
住台中和平梨山一名男子昨天通行中橫便道，在德基管制站等候通行時上廁所，被管制站人員飼養的犬隻咬傷。圖／民眾提供

住台中和平梨山一名男子昨天通行中橫便道，在德基管制站等候通行時上廁所，被管制站人員飼養的犬隻咬傷。圖／民眾提供
住台中和平梨山一名男子昨天通行中橫便道，在德基管制站等候通行時上廁所，被管制站人員飼養的犬隻咬傷。圖／民眾提供

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