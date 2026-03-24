學姊涉持球棒逼國中學妹下跪 霸凌影片瘋傳 新北警逮10人送辦

高市從12日至23日發生4起大車撞機車重大車禍，釀3男1女騎士死亡；其中最年輕是25歲陳姓男子，因闖紅燈遭攔腰撞上傷重不治；另兩起為曳引車右轉擦撞以及同向擦撞機車，1起為騎士偏向迎面撞上砂石車；有基層員警認為，防大車車禍應各局處動起來，非單靠警方主導及執法。

2026-03-24 08:01