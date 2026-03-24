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學姊涉持球棒逼國中學妹下跪 霸凌影片瘋傳 新北警逮10人送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

網路社群平台日前流傳學姊涉持球棒逼國中學妹下跪道歉的霸凌影片瘋傳，引起網友激烈討論，新北警方獲悉2天內陸續通知10人到案，警詢後將依傷害、恐嚇、妨害自由及公然侮辱等罪嫌移送新北地院少年法庭審理。

前天網路社群流傳1名女國中生疑與同校學姊發生口角，竟遭對方多人約到校外，持球棒威脅下跪道歉並施暴毆打，遭學姊暴力霸凌衝突影片傳出後，永和警分局獲悉後十分重視，立即展開調查並迅速偵破，2天共通知傳喚10名涉案少年到案，警詢後將依反少年事件處理法、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌，移送新北地院少年法庭審理。

警方亦同步主動聯繫學校，通報新北市教育局進行關懷並啟動校園安全機制，以防止類似事件再發生。永和警分局呼籲，對於任何暴力行為，警方均將依法嚴辦，絕不寬貸，並提醒民眾切勿轉傳相關影像，以避免對被害人造成二次傷害及觸法。

網路流傳學姊涉持球棒逼國中學妹下跪的霸凌影片瘋傳，新北警方逮10人送辦。圖／聯合報系資料照
網路流傳學姊涉持球棒逼國中學妹下跪的霸凌影片瘋傳，新北警方逮10人送辦。圖／聯合報系資料照

影片 國中 霸凌

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