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老婦搭公車到最後一站下車深夜徘徊街頭 警自掏腰包送暖

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名老婦人上周搭公車到梧棲區，深夜在一家較明亮處的KTV店門口徘徊，打算等待天亮再搭車離開，熱心民眾發現上前詢問並向清水警分局報案請求協助，員警獲知老婦無處可去，自掏腰包1000元，安排計程車將她安全送往社會服務救助站，暫時獲得妥善照顧與休息空間。

76歲老婦長期居無定所，日前提著一包用塑膠袋裝著簡單衣物，從台中市北屯區搭末班公車坐至梧棲區最後一站下車後，因人生地不熟又是深夜，她走到附近唯一較明亮處KTV，在店門口徘徊等待天亮再坐車離開，熱心民眾發現上前詢問並向清水警分局報案請求協助。

清水警分局梧棲所警員許永傳、陳宇煌獲報立即抵達現場，初步經檢視及關心老婦身體無恙，她表示有名兒子但自小就不再聯繫不知住處，這次只是想搭車並無目的地，警方發現她戶籍在戶政事務所，考量老婦無固定住所，無親友可協助照料，生活陷入困境，為避免發生危險，主動伸出援手，供必要關懷與飲食外，並自掏腰包1000元，安排計程車將老嫗安全送往社會服務救助站，讓其得以暫時獲得妥善照顧與休息空間。

台中一名老婦人搭公車到梧棲區，在一家較明亮處的KTV，在店門口徘徊打算等待天亮再坐車離開，熱心民眾發現上前詢問並向清水警分局報案請求協助。圖／警方提供
台中一名老婦人搭公車到梧棲區，在一家較明亮處的KTV，在店門口徘徊打算等待天亮再坐車離開，熱心民眾發現上前詢問並向清水警分局報案請求協助。圖／警方提供

KTV 計程車 台中市

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