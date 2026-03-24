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恐怖！高雄12天4起大車撞機車車禍 釀3男1女騎士死亡最年輕才25歲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市從12日至23日發生4起大車撞機車重大車禍，釀3男1女騎士死亡；其中最年輕是25歲陳姓男子，因闖紅燈遭攔腰撞上傷重不治；另兩起為曳引車右轉擦撞以及同向擦撞機車，1起為騎士偏向迎面撞上砂石車；有基層員警認為，防大車車禍應各局處動起來，非單靠警方主導及執法。

高雄市在12天內發生4起屬於大型重車的曳引車、砂石車及大貨車撞機車騎士的重大死亡車禍，頻率之高，讓執法的基層員警也議論紛紛。　

其中一起為本月12日清晨4時40分發生在小港區漢民路，當時25歲陳姓男子騎機車行經高市漢民路，疑闖紅燈當場遭王姓男子（54歲）所駕駛的大貨車攔腰撞上，機車車體扭曲變形，陳當場滾入貨車車頭下，傷重送醫不治。

3月18日，正午時分，55歲陳姓男子駕駛曳引車載運轎車，沿仁武區水管路行駛，到水管路與澄觀路口，切入外側慢車道要右轉時，疑因未注意前方車況，追撞前方曾姓女子（52歲）所騎的機車，曾女人車當場被捲入曳引車車底，被搶救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

仁武區發生大車撞女騎士死亡車禍後，時隔4個半小時，49歲胡姓男子駕駛槽車沿大寮區河堤路由南往北行駛，在會營街口擦撞騎機車的46歲鍾姓男子，致鍾男人車捲進車下遭輾斃。

3月24日，49歲吳姓男子於下午3時13分騎機車沿河堤路南往北行駛時，不明原因偏向對向車道，適36歲陳姓男子駕駛砂石車駛來，來不及閃避，當場撞上吳男機車，吳慘遭輾斃。

12天內發生4起大車撞機車騎士，釀4死的重大車禍，其中以林園分局轄區2起最多，另1起在仁武分局、1起在小港分局。

交通大隊指出，會針對發生大車撞騎士死亡車禍的林園、小港、仁武等大型車出入頻繁路段加強現場攔停舉發，並聯合稽查大車是否開啟「視野輔助系統」及「防捲入裝置」，及大型車通行證與行駛路線審核。

交大表示，啟動A1事故跨局處機制，召集交通局、工務局、區公所、勞檢處及監理機關等單位會勘工程及交通設施，並調閱肇事駕駛歷來事故與違規紀錄，提供檢院起訴與量刑加重參考。

陳姓男子於3月12日清晨騎機車行經高市漢民路西向東行駛，疑闖紅燈撞上王男駕駛的大貨車，車體扭曲變形，陳滾入貨車車頭下送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓男子於3月12日清晨騎機車行經高市漢民路西向東行駛，疑闖紅燈撞上王男駕駛的大貨車，車體扭曲變形，陳滾入貨車車頭下送醫不治。記者石秀華／翻攝

吳姓男子昨天下午騎機車行經高市大寮區河堤路二段南，突偏向對向車道，遭砂石車撞及慘死輪下。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨天下午騎機車行經高市大寮區河堤路二段南，突偏向對向車道，遭砂石車撞及慘死輪下。記者石秀華／翻攝

陳姓男子3月18日近午時分，駕曳引車載運轎車，沿高市水管路行切入外側慢車道右轉時，追撞曾姓女子機車，致曾女被捲入車底，送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓男子3月18日近午時分，駕曳引車載運轎車，沿高市水管路行切入外側慢車道右轉時，追撞曾姓女子機車，致曾女被捲入車底，送醫不治。記者石秀華／翻攝

胡姓男子3月18日下午駕槽車沿大寮區河堤路在會營街口擦撞騎機車的鍾姓男子，致鍾男人車捲進車下遭輾斃。記者石秀華／翻攝
胡姓男子3月18日下午駕槽車沿大寮區河堤路在會營街口擦撞騎機車的鍾姓男子，致鍾男人車捲進車下遭輾斃。記者石秀華／翻攝

機車 機車騎士

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