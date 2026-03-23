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台鐵高雄車站男廁驚見中年男坐臥馬桶猝死 清潔員打掃發現嚇得報警

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鐵高雄站清潔人員今晚6時40分進入男廁打掃時，驚見一名男子坐在馬桶上不明原因猝死，嚇得報警；鐵路警察獲報趕抵，經救護人員評估，男子已無生命跡象，警方從身上證件查出死者為44歲林姓男子，身旁無違禁品，報請檢察官釐清死因。

鐵路警察高雄分局指出，今晚6時40分許，高雄分駐所接獲台鐵清潔人員報案，指高雄車站西邊男廁內發現1名男子坐臥在馬桶上，似乎已無生命跡象，線上警力立即前往處理並同步通報偵查隊到場。

救護人員到場，評估該名男子已無生命跡象；警方在現場勘查，發現死者似乎坐在馬桶上上廁所，不明原因猝死，初步排除外力介入。

警方檢查死者身上證件，查出是44歲的林姓男子，將通知家屬到案，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

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台鐵高雄站清潔員今晚6時40分進入男廁打掃時，驚見一名男子坐在馬桶上不明原因猝死，嚇得報警，鐵路警察趕抵現場處理。記者石秀華／攝影
台鐵高雄站清潔員今晚6時40分進入男廁打掃時，驚見一名男子坐在馬桶上不明原因猝死，嚇得報警，鐵路警察趕抵現場處理。記者石秀華／攝影

檢察官 救護人員 高雄車站

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