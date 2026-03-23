台南仁德廢五金汽車回收場火災 1外籍移工死亡

台南市仁德區一家廢五金汽車回收場今天晚間發生火災，消防人員經約1小時灌救將火勢撲滅，搜尋火場發現1名男性外籍移工明顯死亡，起火原因及財物損失待進一步釐清。

台南市政府消防局晚間7時13分左右獲報，指稱仁德區保安路二段發生工廠火災，陸續調派38部各式車輛、73名人員前往灌救，抵達後發現為開放式廢五金場所全面燃燒，初步清查發現1名男性外籍移工失聯，疑似受困火場，但因建物全面燃燒，人員暫無法進入搜救，隨即出水灌救。

現場火勢猛烈，還不時傳出爆炸聲響，消防局勤務中心再調派2部重機具前往支援，經全力灌救，火勢於晚間8時20分左右撲滅。