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台南仁德廢五金汽車回收場火災 1外籍移工死亡

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台南仁德廢五金汽車回收場火災 1外籍移工死亡

中央社／ 台南23日電

台南市仁德區一家廢五金汽車回收場今天晚間發生火災消防人員經約1小時灌救將火勢撲滅，搜尋火場發現1名男性外籍移工明顯死亡，起火原因及財物損失待進一步釐清。

台南市政府消防局晚間7時13分左右獲報，指稱仁德區保安路二段發生工廠火災，陸續調派38部各式車輛、73名人員前往灌救，抵達後發現為開放式廢五金場所全面燃燒，初步清查發現1名男性外籍移工失聯，疑似受困火場，但因建物全面燃燒，人員暫無法進入搜救，隨即出水灌救。

現場火勢猛烈，還不時傳出爆炸聲響，消防局勤務中心再調派2部重機具前往支援，經全力灌救，火勢於晚間8時20分左右撲滅。

消防人員入內搜尋後，在鐵皮建物2樓處尋獲1名男性明顯死亡，初步估算燃燒面積約150平方公尺，起火原因及財物損失待進一步釐清。

台南市仁德區一間廢五金回收廠23日晚間發生火災，消防人員到場時發現廠房全面燃燒，搜尋火場發現1名男性外籍移工明顯死亡。 （讀者提供）中央社
台南市仁德區一間廢五金回收廠23日晚間發生火災，消防人員到場時發現廠房全面燃燒，搜尋火場發現1名男性外籍移工明顯死亡。 （讀者提供）中央社

火災 消防人員

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