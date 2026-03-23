聽新聞
0:00 / 0:00
台南仁德廢五金汽車回收場火災 1外籍移工死亡
台南市仁德區一家廢五金汽車回收場今天晚間發生火災，消防人員經約1小時灌救將火勢撲滅，搜尋火場發現1名男性外籍移工明顯死亡，起火原因及財物損失待進一步釐清。
台南市政府消防局晚間7時13分左右獲報，指稱仁德區保安路二段發生工廠火災，陸續調派38部各式車輛、73名人員前往灌救，抵達後發現為開放式廢五金場所全面燃燒，初步清查發現1名男性外籍移工失聯，疑似受困火場，但因建物全面燃燒，人員暫無法進入搜救，隨即出水灌救。
現場火勢猛烈，還不時傳出爆炸聲響，消防局勤務中心再調派2部重機具前往支援，經全力灌救，火勢於晚間8時20分左右撲滅。
消防人員入內搜尋後，在鐵皮建物2樓處尋獲1名男性明顯死亡，初步估算燃燒面積約150平方公尺，起火原因及財物損失待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。