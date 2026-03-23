北市工地鋼筋掉落砸傷人 建管處開罰、勒令停工

台北市大同區寧夏路今天發生工安意外，有名自行車男騎士行經工地附近時，突遭掉落小鋼筋鐵條砸到手臂，所幸僅擦傷未送醫；台北市建管處已依法裁處1.8萬元罰鍰，並勒令停工。

北市警消下午3時17分獲報，稱大同區寧夏路104巷的某處工地外圍，有名男子遭掉落小鋼筋鐵條砸傷，造成手臂擦傷、意識清醒，經派員到場處理，不需就醫，詳細事發原因仍待後續調查釐清。

建管處發言人鄭大川告訴中央社記者，針對此處工地於基地內吊運鋼筋時，部分鋼筋掉落至基地外，導致自行車騎士受傷，有危害公共安全情形，已違反建築法規定，裁處新台幣1萬8000元罰鍰，並勒令停工。

同時，後續將要求業者提出改善計畫，審核通過後，始得復工，以確保施工安全。