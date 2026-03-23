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3犬撕咬！76歲嬤忍劇痛「喊救命沒人理」 疑似飼主否認飼養

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣埤頭鄉本月11日發生惡犬攻擊事件，一名76歲陳姓婦人於自家韭菜田工作時，遭3隻犬隻圍攻撕咬，衣物被撕爛，全身超過200處撕裂傷，緊急送往衛生福利部彰化醫院急救後，目前仍住院治療中。據當地村長回報縣府，涉案犬隻目前已不見蹤影，至今未找到，警方找到疑似飼主者卻否認犬隻為其飼養，案件仍須釐清。

縣議員吳錦潭於19日縣議會臨時會質詢提出，陳姓老婦人被攻擊當天正在韭菜田工作，3隻狗突然衝出來瘋狂攻擊，四肢、背部都被咬傷，衣服也被咬破。由於四周沒有人，她喊救命無人理，只能忍著劇痛等狗群離去，才勉強牽單車回家向鄰居求救。該事件原先被認為是流浪犬攻擊，但經監視器畫面初步判斷，犬隻疑似有人飼養。

彰化縣動物防疫所表示，犬隻傷人事件多與飼主管理不當有關，例如未繫牽繩或未採取適當防護措施。依動物保護法第20條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之處所，應由7歲以上人員伴同；若屬攻擊性犬隻，則必須由成年人陪同並採取妥善防護措施。違反規定者，最高可裁處15萬元罰鍰。

動防所也說，警方已製作相關筆錄，並蒐集監視器畫面及現場痕跡，雖初步有找到飼主，但飼主否認，將進一步釐清責任歸屬。目前涉案3隻犬隻已不見蹤影，動防所已派員協尋。

彰化76歲陳姓婦人遭3隻犬隻圍攻撕咬，衣物被撕爛，全身超過200處撕裂傷，目前狗找不到，疑似飼主者也否認。圖／議員吳錦潭提供
彰化76歲陳姓婦人遭3隻犬隻圍攻撕咬，衣物被撕爛，全身超過200處撕裂傷，目前狗找不到，疑似飼主者也否認。圖／議員吳錦潭提供

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