快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

台中和平區樹木掉落砸車 車主可申請國賠

中央社／ 台中23日電

36歲范姓男子22日上午開車行經台中市和平區東關路一段，山壁上的樹木突然掉落，砸在車子的擋風玻璃上，造成前擋風玻璃破損，一車3人受到驚嚇，幸無人受傷。

台中市和平警分局今天透過文字稿表示，范姓男子駕駛自小客車，一車3人22日上午11時23分，行經台中市和平區東關路一段30.5公里處（德芙蘭步道往谷關方向），發生路邊樹木掉落砸到自小客車擋風玻璃。

警方獲報到場，依規定測繪製作交通事故筆錄，本案有車損尚無人受傷，同步通報權責單位谷關工務段前往現場排除路面倒塌樹木。

谷關工務段表示，該樹木疑因枯亡才掉落，將派員巡查，是否有可以加強、改善的地方，車主可主張申請國賠，由相關單位審議。

車主 交通事故 谷關

延伸閱讀

貴州載學生客車違法超員 撞路邊停放貨車「釀2死14傷車禍」

中橫公路落樹砸破擋風玻璃 谷關段：車主可提國賠、將勘查檢討

八里台64驚傳3車連環撞 拖吊車駕駛趕現場…追撞聯結車一度受困

國1北上岡山段2起追撞 4車受損一度回堵7公里

相關新聞

新北三芝後厝漁港驚傳車輛墜海 傷亡狀況不明消防下海救人

新北市三芝區後厝漁港今天下午發生車輛墜海意外。1名男子下午3時許開車進入後厝漁港，不明原因衝出港區道路墜入海中，民眾發現立即報警。新北市消防局派遣大批人車到場救援，目前消防人員已下海進行搜救，駕駛身分及墜海原因仍待調查。

男赴總統府喊「要去紫禁城」 警藉口上龍椅讓他配合就醫

游姓男子今早9時許騎乘機車到總統府前喧嘩，守望警力上前關心，發現游男除了稱「要去紫禁城」外訴求不明，且情緒狀況不穩，後續配合救護人員將游男送醫治療，現場幸無衝突發生。

新北男無照騎車載短裙辣妹狂飆 警追上快速道路拔槍逮人開罰近10萬

新北市蘆洲警分局今晨在五股區執行防飆任務時，發現24歲許男騎乘遮蔽車牌的改裝機車載著女友，警方盤查時許男竟拒檢還衝上台64線快速道路，警方尾隨追捕後將他攔停，針對許男8項違規行為開單，最高可罰9萬6600元，詢後依公共危險罪送辦。

3犬撕咬！76歲嬤忍劇痛「喊救命沒人理」 疑似飼主否認「狗已不見」

彰化縣埤頭鄉本月11日發生惡犬攻擊事件，一名76歲陳姓婦人於自家韭菜田工作時，遭3隻犬隻圍攻撕咬，衣物被撕爛，全身超過200處撕裂傷，緊急送往衛生福利部彰化醫院急救後，目前仍住院治療中。據當地村長回報縣府，涉案犬隻目前已不見蹤影，至今未找到，警方找到疑似飼主者卻否認犬隻為其飼養，案件仍須釐清。

大陸海警趁濃霧突擾金門水域 海巡雷達鎖定一對一併航驅離

中國海警船今上午趁金門海域濃霧侵擾限制水域，海巡署金馬澎分署即時掌握動態，調度巡防艇前推部署並採取一對一併航監控，歷時約2小時強勢驅離4艘海警船，全數於中午前航離，成功守護海域安全與主權。

花蓮市驚傳隨機騷擾…刺青男強拉車門女嚇壞 警鎖定身分

花蓮市福建街昨天發生一起疑似隨機騷擾事件，一名從台東北上探親的女子，於自助洗衣店前停車時，突遭一名赤裸上半身、露出刺青的陌生男子強拉車門，雙方一度隔門拉扯僵持。花蓮警分局獲報後透過網路巡邏主動介入，已掌握男子身分，將通知到案釐清動機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。