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台中和平區樹木掉落砸車 車主可申請國賠
36歲范姓男子22日上午開車行經台中市和平區東關路一段，山壁上的樹木突然掉落，砸在車子的擋風玻璃上，造成前擋風玻璃破損，一車3人受到驚嚇，幸無人受傷。
台中市和平警分局今天透過文字稿表示，范姓男子駕駛自小客車，一車3人22日上午11時23分，行經台中市和平區東關路一段30.5公里處（德芙蘭步道往谷關方向），發生路邊樹木掉落砸到自小客車擋風玻璃。
警方獲報到場，依規定測繪製作交通事故筆錄，本案有車損尚無人受傷，同步通報權責單位谷關工務段前往現場排除路面倒塌樹木。
谷關工務段表示，該樹木疑因枯亡才掉落，將派員巡查，是否有可以加強、改善的地方，車主可主張申請國賠，由相關單位審議。
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