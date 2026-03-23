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大陸海警趁濃霧突擾金門水域 海巡雷達鎖定一對一併航驅離

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

中國海警船今上午趁金門海域濃霧侵擾限制水域，海巡署金馬澎分署即時掌握動態，調度巡防艇前推部署並採取一對一併航監控，歷時約2小時強勢驅離4艘海警船，全數於中午前航離，成功守護海域安全與主權。

海巡署表示，第十二巡防區於上午9時許透過情監偵系統，在能見度不佳的濃霧環境中，察覺中國海警船有集結趨勢，隨即預置巡防艇進行前推部署。至9時30分，中國海警「14609」、「14531」、「14604」及「14507」等4艘船隻，分別自料羅西南及大膽南方海域，以兩路編隊方式進入金門限制水域。

海巡指出，巡防艇隨即採取「一對一」併航監控，同步透過中、英文無線電廣播，嚴正要求對方轉向離開，展現我方執法強度與守護主權的決心。經持續監控與驅離，至上午11時30分，4艘海警船已全數轉向航出限制水域。

海巡署強調，中國海警近來頻繁以不同方式進行「灰色地帶」襲擾，已對區域和平與航行安全造成影響，呼籲對岸應立即停止相關行動。海巡也重申，不論天候條件為何，均會持續強化情監偵與岸海應變機制，確保國家主權與海域安全。

中國海警船今上午趁金門海域濃霧侵擾限制水域，海巡署金馬澎分署歷時約2小時強勢驅離4艘海警船。圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供
中國海警船今上午趁金門海域濃霧侵擾限制水域，海巡署金馬澎分署歷時約2小時強勢驅離4艘海警船。圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供

中國海警船今上午趁金門海域濃霧侵擾限制水域，海巡署金馬澎分署歷時約2小時強勢驅離4艘海警船。圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供
中國海警船今上午趁金門海域濃霧侵擾限制水域，海巡署金馬澎分署歷時約2小時強勢驅離4艘海警船。圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供

海巡署 海巡 中國海警船

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