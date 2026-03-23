花蓮市驚傳隨機騷擾…刺青男強拉車門女嚇壞 警鎖定身分

花蓮市福建街昨天發生一起疑似隨機騷擾事件，一名從台東北上探親的女子，於自助洗衣店前停車時，突遭一名赤裸上半身、露出刺青的陌生男子強拉車門，雙方一度隔門拉扯僵持。花蓮警分局獲報後透過網路巡邏主動介入，已掌握男子身分，將通知到案釐清動機。

受害女子在臉書發文表示，當天她開車前往福建街某洗衣店取衣，車輛才剛停妥，一名形跡可疑男子突然衝向駕駛座試圖開門。她察覺異狀後立即上鎖，但因副駕駛座車門未完全關緊，男子趁隙拉門，雙方在路邊一度發生拉扯，過程也被行車紀錄器清楚錄下，刺耳拉門聲令人不寒而慄。

女子指出，當下驚嚇不已，趁男子轉身進入店內時，迅速通知同行親人上車離開現場。她心有餘悸表示，幸好車上沒有小孩，否則後果難以想像。雖然事件未造成實際傷害，且她已返回台東，暫不打算提出強制罪告訴，仍將影片公開，提醒民眾提高警覺。

花蓮警分局今天表示，警方在網路巡邏時發現相關貼文後，立即主動聯繫當事人了解情況，並調閱監視器畫面比對，目前已確認涉案男子身分，沒有毒品前科。即便當事人暫不提告，仍將依法通知男子到案說明，以釐清行為動機並防範類似事件再發生。

警方呼籲，民眾若遇到可疑或滋擾情形，應立即撥打110報案；駕駛人停車後應養成隨手上鎖的習慣，並提高周遭環境警覺，以確保自身安全。