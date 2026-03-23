新北男無照騎車載短裙辣妹狂飆 警追上快速道路拔槍逮人開罰近10萬

高雄市岡山區協仁街某民宅套房今發生雙屍案，越南籍阮姓女子與同鄉劉姓男子雙雙躺臥在床上，警消獲報時兩人已明顯死亡，但兩人死狀詭異，阮女全身赤裸，劉男則穿著短褲「趴」在女方身上，胸腹均有刀傷，凶刀留在現場，現場無打鬥及外力破壞跡象，檢警已報相驗釐清。

2026-03-23 13:24