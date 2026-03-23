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新北男無照騎車載短裙辣妹狂飆 警追上快速道路拔槍逮人開罰近10萬
新北市蘆洲警分局今晨在五股區執行防飆任務時，發現24歲許男騎乘遮蔽車牌的改裝機車載著女友，警方盤查時許男竟拒檢還衝上台64線快速道路，警方尾隨追捕後將他攔停，針對許男8項違規行為開單，最高可罰9萬6600元，詢後依公共危險罪送辦。
據了解，無業的許姓男子今凌晨3時許騎乘1輛用黑布遮住車牌的機車，後座載著專著短裙馬靴女友行經五股區新五路時，因排氣管發出巨大噪音，正在新五路上執行防飆勤務的蘆洲警方發現立即攔查。不料許男見狀竟拒檢還狂催油門加速逃逸，甚至直接衝上台64線快速道路。
警方立即尾隨並通報線上警力攔截圍捕，許男為擺脫警方追緝竟在快速道路上蛇行，過程險象環生，最後終於在成子寮匝道口被警方攔停。警員並拔槍喝令2人下車趴下。經查發現許男不僅無照駕駛，機車還有多處改裝，警方針對許男違規部分共開出8張罰單，最高將罰9萬6600元，並當場將機車移置保管，詢後依公共危險罪移送法辦。
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