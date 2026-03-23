8旬翁困公墓草叢命懸一線 警深夜地毯搜救成功與死神搶人

深夜搜救宛如一場與死神的賽跑，嘉義縣布袋鎮8旬魏姓老翁日前下午騎單車進入公墓後「人間蒸發」，監視器錄下他最後進入墓區的身影，現場卻僅剩一輛孤零零的單車，氣氛詭譎。布袋分局員警不畏深夜公墓的陰森寒氣，在荒塚草叢間展開地毯式搜索，終於在凌晨時分，於一座墳墓後方的深溝草叢中，發現倒臥受困、命懸一線的魏翁，成功從鬼門關前將人搶回。

魏翁患有高血壓、糖尿病及老年退化病史，當天下午1時許離家後便音訊全無。家屬心急如焚報案，警方細心研判老翁可能前往新厝里公墓整理墓地，調閱監視器確認他在下午時許騎車進入後就再也沒出來。然而，員警趕赴現場時，放眼望去只有單車停在路邊，公墓區一片死寂，完全不見人影，隨著入夜後氣溫驟降，老翁的體力恐已達極限。

布袋聯合所副所長康志遠、警員郭秉泓不願放棄任何希望，會同家屬在漆黑的墳場內一處處撥開草叢尋找。直到凌晨0時50分許，終於在偏僻的墳墓後方溝渠處，發現魏翁躺臥其中。當時他意識雖清楚，但疑似跌倒受傷、受困於地形崎嶇的溝內無法動彈，警方與119救護人員隨即跳入溝中固定傷者，眾人合力將老翁抬上路面並緊急送醫，幸無生命危險。

布袋分局長林明韋表示，家中若有失智或高齡長者，家屬應加強照護並妥善保管鑰匙，避免其獨自外出。林明韋也建議，可善用「手鍊、防走失貼紙」等預防措施，或申請「長者關懷訪視」服務，透過多重防護降低走失風險，保障長輩安全。

監視器錄下最後身影入公墓後蒸發，嘉義布袋警深夜墳後深溝搶回失智翁。圖／布袋分局提供