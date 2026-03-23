男赴總統府喊「要去紫禁城」 警藉口上龍椅讓他配合就醫

游姓男子今早9時許騎乘機車到總統府前喧嘩，守望警力上前關心，發現游男除了稱「要去紫禁城」外訴求不明，且情緒狀況不穩，後續配合救護人員將游男送醫治療，現場幸無衝突發生。

警方調查，32歲游男上午9時許獨自騎乘機車道總統府前停下，對總統府大聲喊叫，引起駐守總統府的軍警關注，擔服守望勤務的員警也呼叫線上警力到場支援。

過程中，游男除了提及「要去紫禁城」外，其餘訴求不明，警方發現其情緒狀況不穩，經醫院醫師評估後，決定將其送醫治療，游男原本不願配合，員警與救護人員柔性勸說「不上龍椅怎麼到紫禁城？」，游男才配合坐上擔架就醫。

日前也有1名李姓男子從基隆搭成計程車到總統府，亮刀稱「要殺中國共產黨」，遭軍警壓制送辦，警方今早件類似情形發生不敢大意，所幸現場未釀衝突。