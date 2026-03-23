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影／驚險車禍畫面曝光 大甲連環撞翻車三人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲區新政路與大安港路口今天中午發生驚險車禍，男子開車疑未注意前方，追撞停等紅車小貨車和轎車致翻車，再撞上停路邊轎車，共三人受傷送醫，驚險畫面曝光，駕駛疑未減速，肇事原因由警方調查中。

台中市大甲警分局調查，今天中午12時46分，在台中市大甲區新政路與大安港路口車禍，53歲李姓男子駕駛轎車，沿大安港路西往東方向直行，不慎追撞前方停等紅燈之27歲蔡男駕駛小貨車，再推撞前車由57歲蔡男駕駛轎車，內有乘客沈女，再撞路邊停放之轎車。

巨大追撞後三車嚴重毀損，一車翻覆，破片噴滿路面，三人手腳擦挫傷，均送光田醫院就醫、無生命危險。

警方調查，三名駕駛經檢測均未發現有酒駕情形，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。大甲分局呼籲駕駛人務必遵守相關行車規定，隨時注意車前動態並保持行車安全距離，確保自身及其他用路人安全。

台中市大甲區新政路與大安港路口今天中午發生連撞車禍，三人受傷。圖／警方提供
台中市大甲區新政路與大安港路口今天中午發生連撞車禍，三人受傷。圖／警方提供

台中市大甲區新政路與大安港路口今天中午發生連撞車禍，三人受傷。圖／警方提供
台中市大甲區新政路與大安港路口今天中午發生連撞車禍，三人受傷。圖／警方提供

台中市大甲區新政路與大安港路口今天中午發生連撞車禍，三人受傷。圖／警方提供
台中市大甲區新政路與大安港路口今天中午發生連撞車禍，三人受傷。圖／警方提供

車禍 台中市

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