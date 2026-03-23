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嘉義台37線高鐵橋下驚傳車禍 曳引車撞到「翹頭」4人傷
嘉義縣太保市台37線高鐵橋下田尾路段，今天上午發生一起駭人的交通事故，一輛曳引車與自小客車發生劇烈碰撞，巨大的衝擊力導致曳引車車頭當場歪斜翹起，畫面令路過網友驚呼連連。嘉義縣消防局於上午11時許獲報後，立即派遣分隊前往救援，現場共有4名傷者，所幸送醫時意識皆清楚。
消防局表示，救護人員抵達現場時，發現為曳引車與汽車車禍，傷者名單包括1名50歲男子，以及31歲、46歲、54歲等3名女子。4人受撞擊影響均有肢體擦傷，但神志清醒，救護人員在現場給予相關救護處置後，分別將傷患送往嘉義榮民醫院、長庚醫院及部立嘉義醫院救治。
目擊網友將事故現場照片上傳至網路，畫面中曳引車疑似撞擊力道過猛，整個車頭呈現異常翹起，零件散落一地，現場交通一度受阻。路過民眾表示，台37線高鐵橋下路段車流量大，看到曳引車撞成這樣「頭都翹起來了」，景象相當驚人。
嘉義縣消防局提醒，駕駛車輛應隨時注意交通路況，行經高鐵橋下等交叉路口時更應減速慢行，以確保自身與他人安全。至於詳細的車禍原因與肇事責任，目前正由警方進一步調查釐清中。
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