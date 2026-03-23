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尷尬！楊梅曳引車未注意限高 貨櫃猛撞涵洞當場「倒地」
桃園市一名60歲李姓男子今(23)日上午10時許，駕駛貨櫃曳引車行經楊梅區楊新路一段與新梅一街路口，在經過涵洞時，疑似未注意貨櫃高度，不慎撞擊涵洞上方導致車輛當場翻覆。警方獲報到場處理，所幸李男僅受輕微擦挫傷，經檢測酒測值為0，詳細事故原因尚待警方釐清。
楊梅警分局說明，今日上午警方接獲報案楊新路一段與新梅一街路口發生交通事故，經了解為李男駕駛貨櫃曳引車行經事故地點時，疑似未注意貨櫃高度，不慎撞擊涵洞導致車輛翻覆，事故當事人李男受輕微擦挫傷，無生命危險，經檢測駕駛酒測值均為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。
警方呼籲用路人，行經涵洞等限高路段，應注意自身車輛之高度，以免導致事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】尷尬！楊梅曳引車未注意限高 貨櫃猛撞涵洞當場「倒地」
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