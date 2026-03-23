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台中街頭凌晨傳尖叫聲 男子酒後滋事 警啟動快打帶回
台中市太平區市民大道一段今凌晨零時20分傳出女子尖叫聲，並有人在街上口角，轄區太平警分局立即啟動快打警力到場，發現是侯姓男子酒後與前女友何姓女子發生口角並徒手毀損何女轎車，經警力控制現場後，將侯男帶回依違反社會秩序維護法裁處，同時替何女申請保護令。
據了解，侯男（29歲）與何女（27歲）原本是男女朋友，侯男與友人張男昨晚在大里區小酌後，侯男打電話要求何女載他與張男返回太平住處。到達後，侯下車因質疑何女疑似另結新歡，導致雙方分手，並憤而徒手捶打何女汽車，與何女發生口角。侯男張男制止，警力也隨之到達控制現場，所幸無人受傷。
太平警分局今天表示，民眾如遇感情糾紛應以理性方式解決，切勿因酒後情緒失控影響公共秩序，甚至觸法得不償失。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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