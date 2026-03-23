快訊

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

台中街頭凌晨傳尖叫聲 男子酒後滋事 警啟動快打帶回

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區市民大道一段今凌晨零時20分傳出女子尖叫聲，並有人在街上口角，轄區太平警分局立即啟動快打警力到場，發現是侯姓男子酒後與前女友何姓女子發生口角並徒手毀損何女轎車，經警力控制現場後，將侯男帶回依違反社會秩序維護法裁處，同時替何女申請保護令。

據了解，侯男（29歲）與何女（27歲）原本是男女朋友，侯男與友人張男昨晚在大里區小酌後，侯男打電話要求何女載他與張男返回太平住處。到達後，侯下車因質疑何女疑似另結新歡，導致雙方分手，並憤而徒手捶打何女汽車，與何女發生口角。侯男張男制止，警力也隨之到達控制現場，所幸無人受傷。

太平警分局今天表示，民眾如遇感情糾紛應以理性方式解決，切勿因酒後情緒失控影響公共秩序，甚至觸法得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

侯男因與何女拉扯，警方依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人」予以裁處。圖／取自社會事新聞影音
侯男因與何女拉扯，警方依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人」予以裁處。圖／取自社會事新聞影音

台中市 分手

延伸閱讀

影／列車晃動撞到人引口角 男子台鐵車廂內揮拳動粗遭法辦

男掉眼珠被毀容陳屍彰化百果山！嫌犯想逃 警圍捕畫面曝光

2少年打籃球起糾紛 1父趕至替兒出氣打人迫下跪…衝動下場慘

疑毒品糾紛 男陳屍彰化遭挖眼削臉

相關新聞

高雄岡山爆情侶雙屍案 男趴在全裸女身上…凶刀留現場

高雄市岡山區協仁街某民宅套房今發生雙屍案，越南籍阮姓女子與同鄉劉姓男子雙雙躺臥在床上，警消獲報時兩人已明顯死亡，但兩人死狀詭異，阮女全身赤裸，劉男則穿著短褲「趴」在女方身上，胸腹均有刀傷，凶刀留在現場，現場無打鬥及外力破壞跡象，檢警已報相驗釐清。

中橫公路落樹砸破擋風玻璃 谷關段：車主可提國賠、將勘查檢討

有民眾昨天開車經過台中市和平區中橫公路段，突來落樹砸破車擋風玻璃，車主嚇一跳；公路局谷關工務段今天表示，車主可主張提國賠，將到場勘查並就實務檢討。

三重男毒駕逆向闖紅燈又襲警 加重妨害公務、毒駕起訴

新北市三重區一名柯姓男子，去年11月11日傍晚，先在三重五華公園公廁內吸食海洛因及安非他命，後來在隔天凌晨3時許，騎機車自蘆洲往三重方向行駛，沿路逆向、闖紅燈和丟棄依託咪酯煙彈等物。2名員警察覺有異尾隨，不料竟遭柯男兩度衝撞，造成警用機車等設備受損，新北地檢署依加重妨害公務及施用毒品駕駛動力交通工具等罪起訴柯男。

「開門殺」擊落電動車！宜蘭騎士彈飛骨折送醫 賓士女恐罰4800元

宜蘭市泰山路發生一起「開門殺」交通意外。蘇姓女子駕駛白色賓士車沿泰山路往員山方向行駛，把車停靠在慢車道後準備下車，疑似未先留意後方路況便貿然開啟左前車門，導致後方一名蔡姓微型電動二輪車騎士避讓不及正面撞上。騎士連人帶車彈飛約5公尺，重摔至道路中線，骨折送醫。

台中街頭凌晨傳尖叫聲 男子酒後滋事 警啟動快打帶回

台中市太平區市民大道一段今凌晨零時20分傳出女子尖叫聲，並有人在街上口角，轄區太平警分局立即啟動快打警力到場，發現是侯姓男子酒後與前女友何姓女子發生口角並徒手毀損何女轎車，經警力控制現場後，將侯男帶回依違反社會秩序維護法裁處，同時替何女申請保護令。

八里台64驚傳3車連環撞 拖吊車駕駛趕現場…追撞聯結車一度受困

新北市八里區台64快速道路今天上午發生嚴重車禍，65歲黃男駕駛聯結車行經台64線商港路匝道時，不慎追撞前方62歲李男的轎車。此時56歲張男駕駛拖吊車行經該處時疑因未保持安全距離再撞上聯結車，所幸3名駕駛均無大礙，確切車禍原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。