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中橫公路落樹砸破擋風玻璃 谷關段：車主可提國賠、將勘查檢討
有民眾昨天開車經過台中市和平區中橫公路段，突來落樹砸破車擋風玻璃，車主嚇一跳；公路局谷關工務段今天表示，車主可主張提國賠，將到場勘查並就實務檢討。
台中市和平警分局表示，36歲范姓男子昨天上午11時23分開車，一車3人在台中市和平區東關路一段台8線30.5公里處，德芙蘭步道往谷關方向，發生路邊樹木掉落砸到轎車擋風玻璃，谷關派出所獲報到場，依規定測繪製作交通事故筆錄，有車損尚無人受傷，當時已同步通報權責單位谷關工務段前往現場排除路面倒塌樹木。
被害人在網路Threads放上行車紀錄器影像，顯示行車途中突來落樹剛好砸到擋風玻璃，被害人提醒大家，開車在外如果沒保到乙式車險，至少也要記得要保天災險，因為意外不曉得什麼時候會敲你擋風玻璃。
被害人表示，中橫公路谷關31K一大段路都很危險，有防護網卻沒有用，警方還告知沒有國賠，如果該路段常出落石落樹意外，防護網都網不住，應該要有更好的因應措施，且該路段已經設立防護網，代表管理單位已經預見到該處有落石或掉落物的危險。被害人希望管理單位正視此問題，確保民眾行車安全。
谷關工務段今天表示，從影片看掉落樹葉已枯，初判應該是樹幹受蟲蛀而斷裂，車主可以主張提出國賠，工務段會就實務檢討。
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