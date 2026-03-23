三重男毒駕逆向闖紅燈又襲警 加重妨害公務、毒駕起訴

新北市三重區一名柯姓男子，去年11月11日傍晚，先在三重五華公園公廁內吸食海洛因及安非他命，後來在隔天凌晨3時許，騎機車自蘆洲往三重方向行駛，沿路逆向、闖紅燈和丟棄依託咪酯煙彈等物。2名員警察覺有異尾隨，不料竟遭柯男兩度衝撞，造成警用機車等設備受損，新北地檢署依加重妨害公務及施用毒品駕駛動力交通工具等罪起訴柯男。

去年11月12日凌晨3時許，騎車上路的柯男在蘆洲集賢路上就遇到2名蘆洲警分局的葉姓和林姓員警，因為心虛以及避免遭到盤查，於是騎往三重時，一路逆向、闖紅燈，並將身上的託咪酯煙彈、煙油、煙桿等物沿路丟棄。

2警一路尾柯男至三重長壽街、龍濱路口，不料此時柯男竟發動攻擊，騎車先衝撞葉姓員警的警用機車，導致車身多處及行車紀錄器受損；後來柯男竄逃到長元街巷弄，再度衝撞追來的林姓員警機車，

柯男被捕後，經驗尿安非他命、甲基安非他命、可待因及嗎啡均呈現陽性反應，已達現行規定毒駕的毒品品項及濃度值以上。他則坦承當下是因為心虛想要逃跑，因此才打算藉由襲警突圍，試圖脫身。

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