高雄岡山爆情侶雙屍案 男趴在全裸女身上...凶刀留現場

高雄市岡山區協仁街某民宅套房今發生雙屍案，越南籍阮姓女子與同鄉劉姓男子雙雙躺臥在床上，警消獲報時兩人已明顯死亡，但兩人死狀詭異，阮女全身赤裸，劉男則穿著短褲「趴」在女方身上，胸腹均有刀傷，凶刀留在現場，現場無打鬥及外力破壞跡象，檢警已報相驗釐清。

據了解，案發前阮女曾向胞弟表示將前往男友住處取衣物，之後失去聯繫，胞弟前往查看時發現房門反鎖，入內後發現兩人躺在床上，掀開棉被卻發現阮女被劉男壓在床上，兩人都已無生命跡象，床邊則遺留一把刀，隨即報警求助。

警方到場後隨即封鎖現場，鑑識小組採證後，發現阮女、劉男胸部、腹部都有刀傷，但現場無血液托拽痕跡，若為凶殺應有打鬥跡象，現場卻顯得乾淨、整齊，凶刀還遺留現場，初判應無第三人介入。

警方調查，阮女和劉男曾於今年農曆年返回越南，但女方家人對感情疑持反對態度，不排除是感情因素引發憾事，但由誰動手待檢察官相驗後才能釐清，目前已調閱監視器釐清兩人生前動態，查明兩人確切死因。

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