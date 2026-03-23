八里台64驚傳3車連環撞 拖吊車駕駛趕現場…追撞聯結車一度受困

42歲陳姓男子與小16歲的江姓女友因生活習慣問題，今天凌晨零時40分許在十全一路與松江街口發生激烈爭執，民眾路過報警；警方到場將2人隔開，2人因深夜喧嘩，妨害公眾安寧，被警方依違反社會秩序維護法移送裁處，最高可處1萬元。

2026-03-23 10:33