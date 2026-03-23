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八里台64驚傳3車連環撞 拖吊車駕駛趕現場…追撞聯結車一度受困
新北市八里區台64快速道路今天上午發生嚴重車禍，65歲黃男駕駛聯結車行經台64線商港路匝道時，不慎追撞前方62歲李男的轎車。此時56歲張男駕駛拖吊車行經該處時疑因未保持安全距離再撞上聯結車，所幸3名駕駛均無大礙，確切車禍原因待查。
蘆洲警分局今天上午11時許獲報，八里區台64西行往中華、商港路匝道前發生交通事故。八里分駐所及交通分隊警員趕抵處理，經查李男開車沿台64線往八里方向行駛時，遭後方黃男駕駛的聯結車追撞。此時拖吊車司機張男正拖吊拋錨公車行經，因未保持安全距離與前方聯結車再度發生擦撞。
巨大的撞擊力導致拖吊車車頭嚴重凹陷，張男一度受困車內，所幸救護人員到場時張男已自行脫困並無大礙，由救護車送往林口長庚就醫。確切車禍原因及肇責歸屬仍待調閱監視器釐清。
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