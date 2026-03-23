「開門殺」擊落電動車！宜蘭騎士彈飛骨折送醫 賓士女恐罰4800元

宜蘭市泰山路發生一起「開門殺」交通意外。蘇姓女子駕駛白色賓士車沿泰山路往員山方向行駛，把車停靠在慢車道後準備下車，疑似未先留意後方路況便貿然開啟左前車門，導致後方一名蔡姓微型電動二輪車騎士避讓不及正面撞上。騎士連人帶車彈飛約5公尺，重摔至道路中線，骨折送醫。

宜蘭警分局指出，警方於 22 日中午 12 時許接獲報案，指出泰山路段有交通事故發生。警員與醫護人員趕抵，現場零件散落，蔡姓騎士嚴重骨折，所幸意識清楚，隨即由救護車送往醫院救治；蘇姓女駕駛則未受傷，其座駕左前車門受損嚴重。經警方對雙方進行酒測，數值均為零，排除酒駕肇事。

針對這起事故，警方初步研判蘇姓女駕駛疑違反「道路交通管理處罰條例」第56-1條規定，依法汽車駕駛人或乘客於臨時停車或停車時，若未依規定開啟或關閉車門而導致肇事，最高可處新台幣4800元罰鍰。

警方呼籲，類似事故多因駕駛貪圖方便或忽略後方車流所致，駕駛人停妥車輛後應落實「開車門安全5步驟」，首先看照後鏡，接著轉身向後看並確認安全無人車，再以反手開車門至適當縫隙，最後確認安全後儘速下車並關門，確實執行「荷蘭式開門法」能有效消除視線盲點，確保用路人安全，避免害人害己。

宜蘭市發生「開門殺」交通意外，一輛賓士車停靠慢車道，駕駛疑似未先留意後方路況開啟左前車門，導致後方一名蔡姓機車騎士避讓不及正面撞上，彈飛約5公尺，重摔至道路中線，骨折送醫。圖／警方提供

宜蘭市發生「開門殺」交通意外，一輛賓士車停靠慢車道，駕駛疑似未先留意後方路況開啟左前車門，導致後方一名蔡姓機車騎士避讓不及正面撞上，彈飛約5公尺，重摔至道路中線，骨折送醫。圖／警方提供

警方呼籲駕駛人應該落實「開車門安全5步驟」。圖／警方提供