騎士以單手拖行一片巨大的粉紅色廣告看板，看板長度遠超車身。圖：截自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台

桃園市中壢區114縣道民族路六段上近日出現驚險畫面，一名機車男騎士在行駛過程中，竟以單手在車尾拖行一片巨大的粉紅色廣告看板，看板長度遠超車身，讓人捏把冷汗。警方知悉後表示，載運貨物務必固定穩妥，若發生危險，依法可處最高1萬8000元罰鍰。

該名騎士右手催動油門，左手則向後拉住寬大的看板行駛在道路邊。圖：截自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台

根據影片中可以看到，該名騎士右手催動油門，左手則向後拉住寬大的看板行駛在道路邊，旁邊還有其他車輛，看板面積幾乎遮蔽後方視線，若遇強風或緊急煞車，後果不堪設想，畫面讓人捏把冷汗。網友看後也紛紛留言表示，「台灣日常」、「新式兩輪拖板車」。

警方表示，民眾載運貨物時，務必確保固定穩妥，切勿貪圖方便讓貨物鬆動、掉落。若致生危險情形，可依《道路交通管理處罰條例》第30條規定，處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】看板比車大！中壢男單手騎車「耍特技」驚險畫面曝光