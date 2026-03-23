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影／深坑宮廟進香返廟排隊過久爆衝突 20警迅速隔開勸離畫面曝
新北市深坑區1間宮廟昨天舉行進香活動，晚間8時許遶境隊伍返回宮廟準備入廟時，現場等待的信徒因排隊等候時間過長與廟方人員發生言語衝突進而引發拉扯。所幸在場維持秩序的20名警員立即將雙方隔開制止並勸離圍觀民眾，衝突才未擴大。
據了解，深坑區深坑街玄天宮前天舉行南巡進香活動，昨天晚間8時許進香隊伍返回玄天宮準備入廟時，現場等待進廟的信徒因等候時間過長加上排序動線問題，與廟方人員發生言語及拉扯衝突，還有八家將成員持法器亂揮。
所幸新店分局深坑分駐所早已派遣20名警力在場維持秩序，見狀立即上前將雙方隔開並進行約制，衝突才未擴大。警方隨後也勸離圍觀民眾，並在現場維持秩序直至廟會活動結束。
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