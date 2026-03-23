快訊

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

黃立成資產蒸再發9.6億！真實反映曝光 網封神「行走的提款機」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男開車想錄女友難聽歌聲 意外拍到「吳柏毅」擦撞騎士

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子昨天下午1時27分許騎機車行經高市吉林街，突左切欲進入三民公園，和同向騎機車超車左切的UberEats外送員當場發生擦撞，陳男倒地受傷；事發過程被後方車行車記錄器錄下，車主PO網，指本來想錄女友難聽歌聲，沒料卻遇車禍。

網路社群Threads有網友貼文並附上影片指，原本想記錄女友難聽的歌聲，結果卻遇到車禍，影片中，只見一輛UberEats的外送員騎車接近中央雙黃線，和一輛左切的機車騎士發生擦撞，騎士當場倒地；原PO女友笑問「是我的歌聲導致的嗎」。

三民一警分局指出，該起車禍發生在今天下午1時27分許，當時29歲陳姓男子沿吉林街由南往北直行並左切進入三民公園時，與同向超車左切的外送員陳姓男子（49歲）機車發生擦撞，陳男倒地，手腳擦挫傷被送醫治療。

警方事後對雙方酒測，均無酒駕行為。初步研判肇事原因為陳男轉彎未注意後方來車，外送員陳男則未注意車前狀況及保持安全距離，詳細肇責待交通大隊鑑定分析。

陳姓男子昨天下午騎機車行經高市吉林街，突左切欲進入三民公園，和同向UberEats外送員擦撞，後倒地受傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午騎機車行經高市吉林街，突左切欲進入三民公園，和同向UberEats外送員擦撞，後倒地受傷。記者石秀華／翻攝

陳姓男子昨天下午騎機車行經高市吉林街，突左切欲進入三民公園，和同向UberEats外送員擦撞，後倒地受傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午騎機車行經高市吉林街，突左切欲進入三民公園，和同向UberEats外送員擦撞，後倒地受傷。記者石秀華／翻攝

機車騎士 行車記錄器 女友 外送員

延伸閱讀

台南酒店少爺下班酒駕騎車連環撞 噴飛倒地竟當場睡著

影／全家4貼騎車撞對向左轉貨車 新北5歲男童骨折急送醫

懷疑常失聯丈夫有外遇妻持菜刀威嚇 丈夫奪刀全身傷

台中大里撞倒30歲男騎士竟「落跑」引公憤 小貨車下場慘了

相關新聞

嘉縣水上公墓火警驚傳爆炸 2消防員1役男救災受傷送醫

今天凌晨2時47分，嘉義縣水上鄉第18號公墓發生雜草火警，消防人員執行滅火作業時，土坑內不明物質因射水突然產生爆炸，導致2名消防隊員及1名役男受傷送醫，2消防員已返隊休息，但役男臉部、頸部及雙手大面積燒燙傷，傷勢較重持續治療中。嘉義縣消防局表示，火勢已於清晨5時58分獲得控制，目前正進一步釐清起火原因及爆炸物質成分。

影／深坑宮廟進香返廟排隊過久爆衝突 20警迅速隔開勸離畫面曝

新北市深坑區1間宮廟昨天舉行進香活動，晚間8時許遶境隊伍返回宮廟準備入廟時，現場等待的信徒因排隊等候時間過長與廟方人員發生言語衝突進而引發拉扯。所幸在場維持秩序的20名警員立即將雙方隔開制止並勸離圍觀民眾，衝突才未擴大。

影／高雄男開車想錄女友難聽歌聲 意外拍到「吳柏毅」擦撞騎士

陳姓男子昨天下午1時27分許騎機車行經高市吉林街，突左切欲進入三民公園，和同向騎機車超車左切的UberEats外送員當場發生擦撞，陳男倒地受傷；事發過程被後方車行車記錄器錄下，車主PO網，指本來想錄女友難聽歌聲，沒料卻遇車禍。

影／高雄情侶差16歲為生活問題深夜大街爭吵 民眾報警2人挨罰

42歲陳姓男子與小16歲的江姓女友因生活習慣問題，今天凌晨零時40分許在十全一路與松江街口發生激烈爭執，民眾路過報警；警方到場將2人隔開，2人因深夜喧嘩，妨害公眾安寧，被警方依違反社會秩序維護法移送裁處，最高可處1萬元。

影／列車晃動撞到人引口角 男子台鐵車廂內揮拳動粗遭法辦

有網友昨晚在Threads上傳，台鐵車廂內發生衝突事件的影像，畫面中男子不明原因與其他乘客口角，進而爆粗口、揮拳動粗，最後被旁人帶下車；鐵警獲報到場了解，原來是該名旅客因列車晃動不慎碰撞其他旅客進而產生口角衝突，由於男子有施暴行為，依社會秩序維護法裁處。

攀登南湖大山跌落27歲男全身傷 空勤直升機載下山送醫

登山團1行6人昨天攀登台中市和平區南湖大山時，其中一名27歲男子摔傷，全身擦挫傷，脊椎、膝蓋疼痛無法走路。空勤總隊今天派直升機救援，將傷者載下山送醫治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。