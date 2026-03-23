影／高雄男開車想錄女友難聽歌聲 意外拍到「吳柏毅」擦撞騎士

陳姓男子昨天下午1時27分許騎機車行經高市吉林街，突左切欲進入三民公園，和同向騎機車超車左切的UberEats外送員當場發生擦撞，陳男倒地受傷；事發過程被後方車行車記錄器錄下，車主PO網，指本來想錄女友難聽歌聲，沒料卻遇車禍。

網路社群Threads有網友貼文並附上影片指，原本想記錄女友難聽的歌聲，結果卻遇到車禍，影片中，只見一輛UberEats的外送員騎車接近中央雙黃線，和一輛左切的機車騎士發生擦撞，騎士當場倒地；原PO女友笑問「是我的歌聲導致的嗎」。

三民一警分局指出，該起車禍發生在今天下午1時27分許，當時29歲陳姓男子沿吉林街由南往北直行並左切進入三民公園時，與同向超車左切的外送員陳姓男子（49歲）機車發生擦撞，陳男倒地，手腳擦挫傷被送醫治療。

警方事後對雙方酒測，均無酒駕行為。初步研判肇事原因為陳男轉彎未注意後方來車，外送員陳男則未注意車前狀況及保持安全距離，詳細肇責待交通大隊鑑定分析。

陳姓男子昨天下午騎機車行經高市吉林街，突左切欲進入三民公園，和同向UberEats外送員擦撞，後倒地受傷。記者石秀華／翻攝