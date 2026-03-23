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深夜高燒腹痛叫不到車！大園婦強撐跑派出所求援 員警及時救命

桃園電子報／ 桃園電子報

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由於婦人高燒不退、體力透支，救護車隨後將其送至敏盛醫院急診室進行後續治療。圖：讀者提供

桃園市大園區一名67歲的袁姓婦人，昨(22)日晚間23時許因急性腹痛伴隨高燒，在求助無門的情況下，忍痛步行至派出所求援，員警見狀立即展現同理心，協助聯繫救護車送醫並通知家屬，成功化解袁婦的危機，讓家屬感激不已。

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救護人員抵達現場後，第一時間為袁婦量測血壓、脈搏及體溫，初步評估身體狀況。圖：讀者提供

大園分局表示，袁婦於昨日獨自一人在分局門前來回徘徊，腳步踉蹌表情痛苦，神情顯得焦慮不安，值班警員蘇柏魁見狀，隨即主動上前關心。袁婦表示，她於晚餐後突然感到腹部劇痛、腹瀉不止，且伴隨寒顫高燒，身體虛弱到幾乎無法站立，原本想自行搭計程車就醫，但因深夜時段鄰近車行皆已打烊休息，打電話也叫不到車，無計可施之下，只好強撐著病體步行至附近派出所求助。

員警見袁婦臉色慘白、冷汗直流，立即引導其入內休息，同時通報救護車前來支援。救護人員抵達現場後，第一時間為袁婦量測血壓、脈搏及體溫，初步評估身體狀況。由於婦人高燒不退、體力透支，救護車隨後將其送至敏盛醫院急診室進行後續治療。

在袁婦就醫後，員警考量婦人獨自就醫恐無人照料，也主動聯繫其家屬，詳細告知就醫情形與所在地點，家屬得知後隨即趕往醫院陪伴，對於警方的及時協助深表感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：深夜高燒腹痛叫不到車！大園婦強撐跑派出所求援 員警及時救命

救護車 救護人員

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