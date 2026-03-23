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嘉縣水上公墓火警驚傳爆炸 2消防員1役男救災受傷送醫
今天凌晨2時47分，嘉義縣水上鄉第18號公墓發生雜草火警，消防人員執行滅火作業時，土坑內不明物質因射水突然產生爆炸，導致2名消防隊員及1名役男受傷送醫，2消防員已返隊休息，但役男臉部、頸部及雙手大面積燒燙傷，傷勢較重持續治療中。嘉義縣消防局表示，火勢已於清晨5時58分獲得控制，目前正進一步釐清起火原因及爆炸物質成分。
嘉義縣消防局今天凌晨接獲報案，隨即出動三和、中埔、水上、番路、第三大隊、第二大隊等分隊6車12人前往水上鄉第18號公墓救援。消防人員於3時21分抵達現場，針對約2平方公尺的燃燒雜草區域進行灌救。
清晨4時8分，現場人員對一處土坑射水時，疑似因坑內堆置不明物質引發劇烈爆炸。三和分隊隊員頸部遭受2度燒燙傷；支援三和分隊的大埔分隊隊員手部2度燒燙傷；三和分隊役男傷勢較重，臉部、頸部及雙手出現大面積2至3度燒燙傷。
3名傷者第一時間皆送往聖馬爾定醫院急救。其中2名消防隊員治療後傷勢穩定，已於5時58分出院返隊休息；受傷役男則於5時51分轉送嘉義長庚醫院持續治療。消防署已轉達部長及署長慰問之意，並由相關單位後續追蹤傷者狀況及現場鑑定。
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