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影／高雄情侶差16歲為生活問題深夜大街爭吵 民眾報警2人挨罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

42歲陳姓男子與小16歲的江姓女友因生活習慣問題，今天凌晨零時40分許在十全一路與松江街口發生激烈爭執，民眾路過報警；警方到場將2人隔開，2人因深夜喧嘩，妨害公眾安寧，被警方依違反社會秩序維護法移送裁處，最高可處1萬元。

網路社群Threads有網友貼文，指今天凌晨零時46分許，經過十全一路發現有人在吵架，馬上報警了，希望不要吵到附近居民，蠻大聲的。

轄區三民一警分局指出，今天凌晨零時40分接獲報案，指稱三民區十全一路與松江街路口有男女爭吵，轄區十全所警網趕赴現場處置。

經警方了解，陳姓男子（42歲）與江姓女子（26歲）為男女朋友關係，雙方因生活習慣問題情緒激動於大街上爭吵，警方到場將兩人隔開後帶返所釐清。

由於陳、江2人當下未有傷害行為，惟雙方深夜喧嘩，妨害公眾安寧，已違反社會秩序維護法，函送移請裁處，可處1萬元以下罰鍰；同時以家暴案件通報家防中心予以關懷協助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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高雄情侶今天凌晨在高市十全一路大街上爭吵，警方到場處置。記者石秀華／翻攝

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