影／列車晃動撞到人引口角 男子台鐵車廂內揮拳動粗遭法辦

有網友昨晚在Threads上傳，台鐵車廂內發生衝突事件的影像，畫面中男子不明原因與其他乘客口角，進而爆粗口、揮拳動粗，最後被旁人帶下車；鐵警獲報到場了解，原來是該名旅客因列車晃動不慎碰撞其他旅客進而產生口角衝突，由於男子有施暴行為，依社會秩序維護法裁處。

依據網友在Threads上傳的影像片段，一名男子不明原因在台鐵車廂內激動咆哮，一旁則有女子不斷制止、安撫，接著該男子疑因不滿另名女乘客對他罵髒話，立刻暴怒回敬「三字經」，更朝對方揮拳動粗，由於男子情緒仍激動，被旁人拉離車廂帶下車。

鐵路警察局桃園所今天指出，此事件發生在昨天晚上9時27分，獲報台鐵155次列車第11車廂有旅客糾紛，員警獲報抵達時已無衝突，男子仍在車站月台邊，看見警方前來還強調「自己不會不理性，找人家麻煩」。

鐵警指出，經了解為該名旅客因列車晃動，不慎碰撞其他旅客進而產生口角，後續有旅客將現場影片上傳社群媒體，經警方勘查得知，該名旅客於列車上疑似有加暴行於人之行為，警方將依社會秩序維護法第87條第1項第1款調查裁處。