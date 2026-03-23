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攀登南湖大山跌落27歲男全身傷 空勤直升機載下山送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

登山團1行6人昨天攀登台中市和平區南湖大山時，其中一名27歲男子摔傷，全身擦挫傷，脊椎、膝蓋疼痛無法走路。空勤總隊今天派直升機救援，將傷者載下山送醫治療。

台中市消防局昨晚6時14分獲報，和平區南湖大山線山域事故，通知梨山分隊整備，預計於今天早上出勤，出動消防車1輛消防人員3名，由隊員曾煥讚率隊前往。

登山團1行6人，其中一名27歲男子在巴巴山跌落，傷者意識清楚，全身擦挫傷，脊椎、膝蓋疼痛無法行走，由協作背負返回南湖山屋待救，請求救援。消防局今天申請空勤直升機救援，與梨山分隊陸路同步出勤。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨晚接獲總隊勤務指揮中心電話通知，指台中市和平區南湖山屋林姓男登山客因墜落受傷，申請空中救援，於是派編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛楊中凱、副駕駛湯承暉、機工長劉宗憲，消防署特搜隊隊員黃正唐、劉承閎出勤。

黑鷹直升機今天早上從台中機場起飛，爬升至1萬1000呎定向目標區，早上7時24時抵達目標區，經空偵確認場地幅員及周邊狀況後落地，由特搜隊員評估待救人員狀況並攙扶上機，返回機場落地，後送傷患下機並由救護車轉送醫院。

登山團1行6人昨天攀登台中市和平區南湖大山時，一名男子摔傷，空勤總隊今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供
登山團1行6人昨天攀登台中市和平區南湖大山時，一名男子摔傷，空勤總隊今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供

登山團1行6人昨天攀登台中市和平區南湖大山時，一名男子摔傷，空勤總隊今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供
登山團1行6人昨天攀登台中市和平區南湖大山時，一名男子摔傷，空勤總隊今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供

消防人員 黑鷹直升機 台中市

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