攀登南湖大山跌落27歲男全身傷 空勤直升機載下山送醫

有網友昨晚在Threads上傳，台鐵車廂內發生衝突事件的影像，畫面中男子不明原因與其他乘客口角，進而爆粗口、揮拳動粗，最後被旁人帶下車；鐵警獲報到場了解，原來是該名旅客因列車晃動不慎碰撞其他旅客進而產生口角衝突，由於男子有施暴行為，依社會秩序維護法裁處。

2026-03-23 10:22