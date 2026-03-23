高雄岡山今傳2越籍移工命案！弟開門見2情侶滿身血躺床上

高雄岡山區協仁街一處套房今天凌晨2時許傳出兩名越南籍男女移工滿身血躺臥床上，警方到場時兩人已明顯死亡，經查兩人分別為30歲阮姓女子及32歲劉姓男子，為男女朋友，不過屋內無打鬥、遭侵入跡象，死因待釐清。

警方調查，阮女、劉男均為越南籍移工，案發前阮女向胞弟稱要前往男友住處拿取衣物，後來胞弟卻聯繫不上阮女，前往租屋處查看，卻發現房門反鎖，等到開門進入屋內，阮女、劉男已滿身血躺臥在房間內。

警方獲報後派鑑識人員到場採證，阮女、劉男身上均有外傷，但案發當時房門反鎖，屋內無明顯打鬥跡象，也無破門遭侵入異狀，初步判斷排除有第三方介入。正調閱監視器及釐清兩名死者生前行蹤，以判明確切案發經過與死因，全案已報請橋頭地檢署檢察官相驗。

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