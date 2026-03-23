影／台中南屯婚宴會館多人肢體衝突？ 警：非幫派衝突僅酒後口角

台中市南屯區一間婚宴會館昨天晚間9時許，發生多人在會館內衝突事件，驚動警方到場，也有人將影片上傳網路平台，直說「那年不這樣，名字倒過來寫」，警方到場時，衝突人員已離開，經查，當時是工程行辦理春酒，因酒後音量過大而引發口角衝突，但未動手，警方將依聚眾鬥毆、社會秩序維護法等方向偵辦。

第四警分局黎明所在昨晚9時許獲報，轄內一間婚宴會館有酒客衝突，警方到場時，衝突雙方已自行離去，現場未發現有人員受傷情形，但有與會人士將影片上傳網路平台Threads，引發關注。

警方調查，當時是工程行舉辦春酒活動，因受邀賓客飲酒後談話音量過大，引發鄰桌賓客不滿，雙方隨即發生口角衝突，導致現場秩序一度混亂。

警方已聯繫主辦工程行負責人協助釐清案情，並同步調閱餐廳監視器畫面，以完整還原事發經過，初步清查，現場非幫派聚會，也無人受傷，無人提告。

警方針對相關滋事行為，將朝刑法聚眾鬥毆、社會秩序維護法依法偵辦，絕不寬貸。

第四警分局呼籲，民眾參加聚會應適度飲酒、理性表達意見，切勿因一時情緒失控而觸法，共同維護公共場所安全與社會秩序。

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