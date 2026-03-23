2少年打籃球起糾紛 1父趕至替兒出氣打人迫下跪…衝動下場慘

二名少年昨晚在台中市豐原區南陽公園打籃球時口角推擠，其中一人通知父親到場，男子對另一名少年毆打並出言恐嚇，要求被打少年下跪，豐原警分局昨晚通知男子到案，依少年事件處理法及傷害罪、恐嚇罪，函送台中地方檢察署偵辦。

豐原警分局豐東派出所昨晚6時接獲報案指稱，豐原區南陽公園籃球場疑似發生糾紛，現場有肢體推擠情形。

員警立即到場，經瞭解，二名少年因打籃球發生口角進而產生推擠，其中一名少年通知其父親到場處理。該少年父親42歲男子到場後，對另一名少年毆打並出言恐嚇，經現場民眾發現並報警處理後，警方隨即介入。

被害少年經家長陪同前往醫院驗傷後，至豐原分局提出告訴，警方昨晚10時通知男子到案說明，全案依少年事件處理法及傷害罪、恐嚇罪，函送台中地檢察署偵辦。

豐東派出所所長廖俊強呼籲，民眾遇有糾紛應循理性、合法途徑解決，切勿以暴力相向，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸，全力維護市民安全生活環境。

被打少年的家屬也上臉書協尋昨晚衝突過程目擊者，詢問是否有民眾，昨晚剛好在場錄到當時畫面，協助提供相關影片或說明當時的實際狀況。

家屬說，他小孩在公園打籃球，與另一位小朋友發生口角爭執，過程中只有言語衝突，已確認他小孩並未動手。對方找父親到現場，該名家長到場後情緒激動，竟用手機敲打他孩子的頭部，甚至要求孩子下跪，這樣的行為已經對孩子造成驚嚇與心理壓力。