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失智婦凌晨離家50公尺跌坐路邊 警查迷路協尋紀錄找到家人
台中一名失智林姓婦人日前凌晨獨自外出迷路，倒臥在潭子區路旁，路過熱心民眾報警，台中市大雅警分局頭家派出所警員趕抵現場，透過檔案查出婦人曾有迷路協尋紀錄確認身分，聯繫家屬，會同救護人員送醫檢查。
大雅分局頭家派出所警員黃賀瑜、吳秉銓本月20日凌晨4時巡邏接獲民眾報案，稱有老婦人癱坐在潭子區潭興路一段路旁。員警立即趕赴現場，發現林姓婦人神情恍惚、語意不清，疑似失智，警方安撫情緒並查看派出所檔案庫，確認她是79歲林姓婦人為該轄區失智老人，曾有迷失紀錄，迅速鎖定身分並聯絡其子。
考量婦人身體狀況，員警會同救護人員將她送往台中慈濟醫院檢查，請家屬前往照顧。詢問其子，當晚因家門未鎖，婦人趁深夜獨自外出途中跌倒，距離住家僅50公尺。幸好警民協助，家屬感謝熱心民眾和員警協助。
大雅警分局表示，家中如有失智長者，可加強照護與安全措施，配戴聯絡資訊或定位設備，以利走失時能迅速協尋，共同守護長者安全。
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