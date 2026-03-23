10煞棒砸北市禮儀社 8人到案扯「行車糾紛引起」

台北懷愛館（北市第二殯儀館）旁某禮儀社22日上午遭10名男子闖入持棍棒砸場，警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯，全案將依組織犯罪、毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方調查，台北市警局3月22日上午10時15分獲報，大安區辛亥路上，鄰近台北懷愛館的某禮儀社遭人闖入持棍棒砸場，玻璃大門、電腦、冷氣等物全被砸毀，所幸現場無人受傷。

員警到場時，犯嫌已分別駕車逃離現場，轄區大安分局警方報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，調閱監視器畫面鎖定主嫌31歲顏姓男子等10人身分及行蹤，旋即展開追捕行動，陸續在雙北地區將顏男等8人查緝到案，持續追查其餘共犯。

據悉，受害業者初步供稱未與人結怨，不知為何遭砸店；顏男具有竹聯幫和堂背景，其餘共犯多為顏男友人，皆稱此前與禮儀社業者有行車糾紛，所以上門報復。警方仍不排除另有隱情。

警方表示，專案小組目前仍正全力追查其餘共犯，全案詢後將依違反組織犯罪防制條例、刑法毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯。圖／讀者提供