聽新聞
0:00 / 0:00

10煞棒砸北市禮儀社 8人到案扯「行車糾紛引起」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北懷愛館（北市第二殯儀館）旁某禮儀社22日上午遭10名男子闖入持棍棒砸場，警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯，全案將依組織犯罪、毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方調查，台北市警局3月22日上午10時15分獲報，大安區辛亥路上，鄰近台北懷愛館的某禮儀社遭人闖入持棍棒砸場，玻璃大門、電腦、冷氣等物全被砸毀，所幸現場無人受傷。

員警到場時，犯嫌已分別駕車逃離現場，轄區大安分局警方報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，調閱監視器畫面鎖定主嫌31歲顏姓男子等10人身分及行蹤，旋即展開追捕行動，陸續在雙北地區將顏男等8人查緝到案，持續追查其餘共犯。

據悉，受害業者初步供稱未與人結怨，不知為何遭砸店；顏男具有竹聯幫和堂背景，其餘共犯多為顏男友人，皆稱此前與禮儀社業者有行車糾紛，所以上門報復。警方仍不排除另有隱情。

警方表示，專案小組目前仍正全力追查其餘共犯，全案詢後將依違反組織犯罪防制條例、刑法毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯。圖／讀者提供
警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯。圖／讀者提供

警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯。圖／讀者提供
警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯。圖／讀者提供

竹聯幫 行車糾紛

延伸閱讀

屏東警破獲毒品分裝場 逮3嫌起出土製爆裂物

賓士男違規拒檢衝撞警車逃 三重警開2槍2嫌自知難逃今晨投案

高雄兩派人馬釣蝦場結帳酒後爆口角 5男1女打成一團全被逮

不滿保險理賠縮水 高雄婦夥同姊姊和妹婿半夜丟雞蛋、噴紅漆抗議

相關新聞

台南酒店少爺下班酒駕騎車連環撞 噴飛倒地竟當場睡著

34歲郭姓男子在酒店工作，下班後有飲酒仍騎車離開，結果今天清晨先往右邊擦撞人行道鐵柱，再撞上左側車輛；葉姓車主目擊全程，指出郭先在馬路上睡著，後來還拒測，踹警車擋板。警方將郭帶回派出所，測得酒精濃度逾每公升1毫克，詢問後，依公共危險罪移送偵辦。

影／10惡煞棒砸台北懷愛館旁禮儀社 警急追查「展開檢肅行動」

台北市警方今早獲報，約10名惡煞一早前往台北懷愛館旁某禮儀公司砸場，警方介入犯嫌已逃逸，現場雖無人受傷，但該禮儀社玻璃大門、電腦、冷氣等皆被砸毀，已報請檢方指揮偵辦，目前已掌握犯嫌身分及作案車輛，正循線追查中。

交通死亡人數1、2月大增 新北全面檢討

新北統計今年一至二月交通事故死亡與受傷數較去年大幅上升，造成卅六人死亡，比去年同期多十七人，增幅百分之八十九。新北交通局展開全面檢討，從行為面、執法等方向防堵。

10煞棒砸北市禮儀社 8人到案扯「行車糾紛引起」

台北懷愛館（北市第二殯儀館）旁某禮儀社22日上午遭10名男子闖入持棍棒砸場，警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯，全案將依組織犯罪、毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌送辦。

油價將調漲 台南西港小貨車載20公升汽油竟火燒車

1輛小貨車今晚載運20公升裝汽油經過台南市西港區時，不明原因突然起火全面燃燒，小貨車淪為廢鐵，幸駕駛及時逃生。由於油價明凌晨起又將大漲，這起火燒車也引起外界關注。

影／全家4貼騎車撞對向左轉貨車 新北5歲男童骨折急送醫

28歲葉男今天上午騎機車載28歲妻子江女與5歲兒子、3歲女兒，行經三重區中正北路時，與對向左轉的貨車發生碰撞。葉男1家4口倒地受傷，其中葉男意識不清、腿部骨折，妻子江女擦傷、5歲男童骨折，所幸皆無生命危險，確切肇事原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。