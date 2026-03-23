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交通死亡人數1、2月大增 新北全面檢討

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北今年一、二月事故較去年同期增加。示意圖。圖／聯合報系資料照片
新北今年一、二月事故較去年同期增加。示意圖。圖／聯合報系資料照片

新北統計今年一至二月交通事故死亡與受傷數較去年大幅上升，造成卅六人死亡，比去年同期多十七人，增幅百分之八十九。新北交通局展開全面檢討，從行為面、執法等方向防堵。

新北交通警察大隊統計，今年一、二月死亡事故造成卅六死十五傷，與去年同期增加十七件。統計指出，死亡人數中機車二十三人、高齡者十一人、行人八人，與去年同期比較，機車、高齡者、行人皆增加，今年度安全管理目標死亡數一一五人，此統計數據已逼近三分之一。

從肇事原因分析，以未保持行車安全距離最多，其次為其他不當駕車行為，及未依規定讓車，年齡方面二十五至三十四歲族群占比百分之十九點○最高，其次為三十五至四十四歲、四十五至五十四歲。

新北交通局副局長朱建全表示，今年一、二月死亡車禍肇因第一當事人主要為機車騎士與行人，機車肇事主因以「未依規定減速」占最高、行人族群肇事主因為「未依標誌或標線穿越道路」，速度管理與導正行人用路習慣，是現階段降低事故傷亡重點。

針對駕駛人常見違規態樣，如超速行駛及未依規定穿越道路等違規行為，警察局將在事故熱點及易違規時段加強執法，透過多元宣導管道，提醒民眾落實「安全駕駛觀念。

機車 交通事故 機車騎士

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