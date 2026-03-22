影／10惡煞棒砸台北懷愛館旁禮儀社 警急追查「展開檢肅行動」

台北市警方今早獲報，約10名惡煞一早前往台北懷愛館旁某禮儀公司砸場，警方介入犯嫌已逃逸，現場雖無人受傷，但該禮儀社玻璃大門、電腦、冷氣等皆被砸毀，已報請檢方指揮偵辦，目前已掌握犯嫌身分及作案車輛，正循線追查中。

警方調查，民眾今早10時15分報案，指稱大安區辛亥路上、台北懷愛館（台北市第二殯儀館）旁某禮儀社遭惡煞闖入砸店，員警到場時，犯嫌已分別駕車逃逸，現場雖無人受傷，但該禮儀社大門、冷氣、電腦等物全被砸毀。

轄區大安分局警方旋即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，調閱監視器畫面追查，初步已鎖定約10人涉案，犯嫌分別穿戴帽T、口罩等，持棒球棍到場砸店，犯後分別駕駛汽車逃逸，目前已鎖定數人身分，正循線追緝中。

據悉，犯嫌針對特定禮儀社砸場後立刻逃離，警告意味濃厚，雖被害業者初步否認與人結怨，但警方不排除案件背後是糾紛尋仇。

警方表示，全案將朝組織犯罪、毀損、恐嚇、妨害秩序罪等方向偵辦，同時啟動檢肅治平案件機制展開查緝行動；另呼籲，警方不容許任何暴力犯罪發生影響治安，將嚴正打擊不法，遏止類似情事發生，維護社會秩序及保障大眾生命財產安全。