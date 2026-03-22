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台南酒店少爺下班酒駕騎車連環撞 噴飛倒地竟當場睡著

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

34歲郭姓男子在酒店工作，下班後有飲酒仍騎車離開，結果今天清晨先往右邊擦撞人行道鐵柱，再撞上左側車輛；葉姓車主目擊全程，指出郭先在馬路上睡著，後來還拒測，踹警車擋板。警方將郭帶回派出所，測得酒精濃度逾每公升1毫克，詢問後，依公共危險罪移送偵辦。

台南市警第二分局交通分隊分隊長戴川盛指出，今天上午8時許，郭姓男子騎乘機車沿中華西路南向北行駛機慢車優先道至建平十六街時，直行車輛突然右偏擦撞人行道上鐵柱，再撞上左側行駛車輛；郭姓騎士當下飛出去，因有戴安全帽僅手腳擦挫傷，經酒測後酒測值超標。

被郭擦撞的葉姓車主將事發過程PO上社群媒體threads指出，一大早就遇到酒駕大魔王，下車看他躺在路上一動不動，還以為人沒了，結果在睡覺；後來酒測時他拒測，上警車過程還踹警察，踹壞警車後座擋板，去警局做筆錄得知他測完酒測值一點多。

葉姓車主表示，對方過了一個上午還在派出所大吼大叫，查一下判決書，果然是累犯；有網友回覆，郭姓男子是凱渥酒店少爺，下班後繼續留下來開會喝酒，喝到不省人事還騎車回家，還在警局哀號。

據了解，郭確實是從凱渥酒店離開，隨即肇事，之前也有酒駕前科；郭因為泥醉，在被員警帶上警車時動作比較大，看起來像是在掙扎、對員警動手動腳，但並非踹警察，員警也並未受傷，不過郭踹壞警車擋板，警方將求償。警方詢問後，今天下午2時許依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

34歲郭姓男子在酒店工作，下班後有飲酒仍騎車離開，結果今天清晨先右邊擦撞人行道鐵柱，再撞上左側車輛。記者袁志豪／翻攝
34歲郭姓男子在酒店工作，下班後有飲酒仍騎車離開，結果今天清晨先右邊擦撞人行道鐵柱，再撞上左側車輛。記者袁志豪／翻攝

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