影／全家4貼騎車撞對向左轉貨車 新北5歲男童骨折急送醫

28歲葉男今天上午騎機車載28歲妻子江女與5歲兒子、3歲女兒，行經三重區中正北路時，與對向左轉的貨車發生碰撞。葉男1家4口倒地受傷，其中葉男意識不清、腿部骨折，妻子江女擦傷、5歲男童骨折，所幸皆無生命危險，確切肇事原因待查。

三重警方今天上午11時許接獲報案，三重區中正北路297號前發生交通事故，警方趕抵現場，發現1輛4貼機車與貨車發生碰撞，機車騎士葉男意識不清、腿部骨折、乘客江女擦傷，機車上5歲男童骨折、3歲女童擦傷，立即由救護車送醫治療，所幸均無生命危險。

從監視器畫面發現，葉男1家4口4貼行經中正北路時，對向1輛由26歲王男駕駛的貨車正要左轉，葉男見狀來不及煞車當場撞上，4人全部重摔在地所幸經送醫後均無生命危險。警方對雙方駕駛進行酒測發現均未喝酒，確切肇事原因仍待調查。葉男騎機車4貼違規部分已依道路交通管理處罰條例開罰，將可處300元以上、600元以下罰款。