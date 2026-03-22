影／ 畫面曝光！八旬老翁開車衝撞台東成功鎮民宅 被救出無呼吸心跳

台11線台東縣成功鎮路段今早發生轎車衝撞民宅事故，一輛由南往北行駛的轎車行經成功鎮石傘路，因不明原因衝撞路旁民宅，年近80歲的王姓男子受困駕駛座動彈不得，警消出動8人動用破壞器材將人救出，王男被救出時已無生命跡象，送醫不治。

據路旁私人監視器畫面顯示，今早9時17分，一輛黑色轎車從成功往長濱方向行駛，過了著名景點「石雨傘」不久，對向沒有車輛，黑色轎車突然往右偏移，在未減速情況下，先撞上路旁一輛靜止不動的轎車，接著衝撞路旁民宅圍牆後停住。車上駕駛因撞擊力道強勁，受困車上昏迷不醒。

消防局獲報後，派遣成功救護車1輛、消防車2輛、指揮車1輛，共8人前往救援，抵達現場時，只見1名高齡男子受困駕駛座呈現OHCA情況，立即使用破壞器材將受困人員救出，後續由成功91後送台東醫院成功分院處置。

據了解，受困車上的男子為在地居民，因年事已高，無法排除是否有身體因素導致發生車禍。警方表示，事故發生時車上僅一人，沒有其他乘客，事故原因要進一步調查釐清。

王姓老翁駕駛轎車因不明原因衝撞路旁民宅，被救出時已無呼吸心跳。圖／台東縣消防局提供

王姓男子駕駛轎車往北行駛，在成功鎮石雨傘路段因不明原因衝撞路旁民宅，車輛撞牆後現場冒出濃煙。圖／讀者提供