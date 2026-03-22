新北交通死亡數暴增89％ 從速度管理、用路習慣改變防制

新北市統計今年1至2月交通事故死亡與受傷人數較去年同期大幅度增加，其中A1類死亡事故造成36人死亡，較去年同期增加17人增加幅度達89％。新北交通局表示，已展開全面檢討，將從行為面、執法等面向防堵。

新北交通警察大隊統計，今年1、2月死亡交通事故發生36件，造成死亡36人、受傷15人，與去年同期比較事故增加17件(+89.5%)、死亡人數增加17人(+89.5%)、受傷人數增加15人。

統計指出，死亡人數機車23人、高齡者11人、行人8人，與去年同期比較，機車、高齡者、行人皆增加，今年度安全管理目標死亡人數115人，此統計數據已逼近1/3。

從肇事原因分析，以未保持行車安全距離最多，其次為其他不當駕車行為，及未依規定讓車，年齡層方面以25至34歲族群占比19.0%最高，其次為35至44歲及45至54歲。

新北交通局副局長朱建全表示，今年1、2月A1交通肇因第一當事人主要運具為機車與行人，機車族群肇事主因以「未依規定減速」為最、行人族群肇事主因為「未依標誌或標線穿越道路」為首要風險，針對上述肇因防制重點「速度管理」與「導正行人用路習慣」，是現階段降低事故傷亡的關鍵重點。

針對駕駛人常見違規態樣，如超速行駛及未依規定穿越道路等重大違規行為，警察局將於事故熱點及易發生違規時段加強執法，並透過多元宣導管道，提醒民眾務必遵守交通安全規則，落實「不超速、不搶快、保持安全距離」的安全駕駛觀念。