影／天災人禍多 卓榮泰：防災士培訓目標20萬人

行政院長卓榮泰今天到彰化市參加「防災士培訓」活動，卓榮泰表示，台灣現今面對地震、極端氣候變遷等天災威脅，更突顯防災重要性，未來防災士培訓要融入國人生活中，現今已有11萬人受訓過，未來希望達到20萬名防災士在全國每個角落，落實全民防災工作。

國際獅子會300D複合區在建國科技大學舉辦防災士培訓活動，行政院長卓榮泰今天到場慰勉參訓學員，內政部長劉世芳、彰化縣長王惠美、立委陳素月、謝衣鳯等人陪同與會。

卓榮泰說，在面臨愈來愈多各種複合型災害，不能只有公部門執行，更需民間參與防災，要全民參與，要讓大家有防災習慣，遇到災害時不慌不亂，應變有序，未來希望達到20萬名防災士在全國每個角落。

劉世芳表示，參加防災士培訓是一種菩薩心，可以幫助別人，台灣不只有天災，台北曾有無差別攻擊、台中的百貨公司瓦斯爆炸，有時發生車禍時，防災士也可幫助別人，救人生命，現今也和宗教團體結合推動，再落實到村里，未來會結合各部會一起推廣。

王惠美說，縣府去年共培育 1474 位防災士，今年將目標上修至 2千位，持續強化地方第一線災害防救量能，希望積極鼓勵更多鄉親主動參與。透過掌握關鍵的救災與救護技能，將能在緊急時刻為身邊親友提供及時援助，還能成為社區安全的重要基石。

國際獅子會300D複合區在建國科技大學舉辦防災士培訓活動，行政院長卓榮泰（左3）、彰化縣長王惠美（右2）等人今天與會，參觀活動與簡報。記者林宛諭／攝影