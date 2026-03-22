快訊

日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

專訪／B2親鋪小S「復健之路」助她復出 回想這一幕他忍不住破防了

以色列人從無感到嚇壞！伊朗飛彈命中以國核武庫門戶 居民曝逃生過程

聽新聞
0:00 / 0:00

影／天災人禍多 卓榮泰：防災士培訓目標20萬人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

行政院長卓榮泰今天到彰化市參加「防災士培訓」活動，卓榮泰表示，台灣現今面對地震、極端氣候變遷等天災威脅，更突顯防災重要性，未來防災士培訓要融入國人生活中，現今已有11萬人受訓過，未來希望達到20萬名防災士在全國每個角落，落實全民防災工作。

國際獅子會300D複合區在建國科技大學舉辦防災士培訓活動，行政院長卓榮泰今天到場慰勉參訓學員，內政部長劉世芳、彰化縣長王惠美、立委陳素月、謝衣鳯等人陪同與會。

卓榮泰說，在面臨愈來愈多各種複合型災害，不能只有公部門執行，更需民間參與防災，要全民參與，要讓大家有防災習慣，遇到災害時不慌不亂，應變有序，未來希望達到20萬名防災士在全國每個角落。

劉世芳表示，參加防災士培訓是一種菩薩心，可以幫助別人，台灣不只有天災，台北曾有無差別攻擊、台中的百貨公司瓦斯爆炸，有時發生車禍時，防災士也可幫助別人，救人生命，現今也和宗教團體結合推動，再落實到村里，未來會結合各部會一起推廣。

王惠美說，縣府去年共培育 1474 位防災士，今年將目標上修至 2千位，持續強化地方第一線災害防救量能，希望積極鼓勵更多鄉親主動參與。透過掌握關鍵的救災與救護技能，將能在緊急時刻為身邊親友提供及時援助，還能成為社區安全的重要基石。

國際獅子會300D複合區在建國科技大學舉辦防災士培訓活動，行政院長卓榮泰（左3）、彰化縣長王惠美（右2）等人今天與會，參觀活動與簡報。記者林宛諭／攝影
國際獅子會300D複合區在建國科技大學舉辦防災士培訓活動，行政院長卓榮泰（左3）、彰化縣長王惠美（右2）等人今天與會，參觀活動與簡報。記者林宛諭／攝影

國際獅子會300D複合區在建國科技大學舉辦防災士培訓活動，行政院長卓榮泰（中左3）等人今天與會，參觀活動與簡報。記者林宛諭／攝影
國際獅子會300D複合區在建國科技大學舉辦防災士培訓活動，行政院長卓榮泰（中左3）等人今天與會，參觀活動與簡報。記者林宛諭／攝影

極端氣候 陳素月 行政院長

延伸閱讀

去年無人機產值129億 卓榮泰：5年442億扶植產業

影／「經過加油站應跟中油說謝謝」 卓榮泰：油價原本應漲15元

首場「女性家庭照顧者」防災士專班開辦 共同打造韌性社會

小吃店用行動支付「享1%營業稅」延期有譜？ 卓榮泰這麼說

相關新聞

懷疑常失聯丈夫有外遇妻持菜刀威嚇 丈夫奪刀全身傷

新北市新店區發生家庭糾紛砍人案。44歲黃女懷疑49歲丈夫陳男外遇，今晨2人爆發口角，黃女氣憤之下竟持菜刀威嚇，陳男奪刀時遭菜刀劃傷頭部及手腳。救護人員獲報趕抵將陳男送醫，所幸無生命危險。雙方互不提告，警方依規定進行家暴通報。

高雄兩派人馬釣蝦場結帳酒後爆口角 5男1女打成一團全被逮

高市鳳山區釣蝦場今天凌晨1時許發生打架糾紛，2名陳姓男子酒後在大廳結帳時，和洪姓等3男1女互看不順眼，爆發口角，雙方扭打成一團，警方獲報出動快打部隊支援，抵達後，雙方多人頭、臉及手腳擦挫傷，將6人帶回查辦。

陸軍117旅傳短少8千發步槍空彈殼 八軍團證實：已送法辦

陸軍第八軍團第117旅傳出盤點時短少5.56公厘步槍空彈殼近7900發，遺失或被偷仍待查明，八軍團今天指出，全案依違反槍砲彈藥管制條例及陸海空軍刑法移送法辦。

白天闖民宅偷現金與銀飾 屋主火大po網請大家幫忙捉小偷

台中市后里區昨天白天有民宅遭竊，被偷現金和銀飾共數萬元，被害人將竊嫌影像po在地方臉書社團，請大家幫忙找線索捉小偷；大甲警分局今天說明，已掌握事證，專案小組正全力追查中。

19歲男駕BMW疑闖紅燈 監察院前撞計程車5人送醫

陳姓男子今凌駕駛一輛BMW行經台北市中正區中山南路、忠孝東路口，疑因闖紅燈衝撞準備左轉的多元計程車，事故導致遭撞車輛上6人受傷，5名乘客分別因頭部、腹部受傷送醫治療，駕駛李姓男子則輕傷未送醫，警方介入排除酒駕情況，確切肇事原因待查。

就快到家了！台中霧峰男開車恍神擦撞路邊停車翻車「4輪朝天」

台中霧峰24歲楊姓男子今天凌晨開車返家途中，就在距離住家約700公尺處，疑因恍神撞上路邊停放的一輛轎車後，整輛車當場翻覆四輪朝天，所幸楊男自行脫困，奇蹟似地毫髮無傷，但仍飽受驚嚇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。