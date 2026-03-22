懷疑常失聯丈夫有外遇妻持菜刀威嚇 丈夫奪刀全身傷

新北市新店區發生家庭糾紛砍人案。44歲黃女懷疑49歲丈夫陳男外遇，今晨2人爆發口角，黃女氣憤之下竟持菜刀威嚇，陳男奪刀時遭菜刀劃傷頭部及手腳。救護人員獲報趕抵將陳男送醫，所幸無生命危險。雙方互不提告，警方依規定進行家暴通報。

新店警方今天凌晨12時許接獲報案，新店區北新路三段一處民宅發生爭吵糾紛，警員獲報趕抵經查是夫妻爭吵，丈夫陳男頭部、雙手多處刀傷，由救護車送醫治療後已無大礙，妻子黃女則是輕微擦挫傷。

據了解，黃女因近期常聯繫不到陳姓丈夫，懷疑丈夫有外遇。黃女於今天凌晨12時許見陳男回家，立即上前質問，雙方因而爆發激烈口角爭執。黃女氣的拿菜刀上前揮舞，陳男見狀欲奪刀時不慎遭菜刀劃傷，導致頭部、雙手、雙腳共5處劃傷，黃女則多處擦挫傷。

夫妻雙方事後雖互不提告，但警方仍依規定進行家暴通報，後續將由家防官及家暴防治中心介入了解。