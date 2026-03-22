天兵挖土機司機逆向行駛還自己PO文 警察循線追查開罰

一輛挖土機在雲林縣北港鎮鬧區中正路施工一半沒油，欲行駛至華南路加油站準備加油，因華南路是北港主要外環道車流很大，挖土機竟逆向行駛前往加油，一路車輛閃躲，避免撞上這部「變形金鋼」，讓人不解的是這位挖土機司機，竟將自拍的違規行駛影音貼上網，網友嘲諷「超天兵！」，警方獲知後將循線追查開罰。

網路社群「社會事新聞影音」近日流傳一段影片，片中標注3月17日下午5點，怪手司機在北港全生醫院旁工地施工，施工一半沒油，竟違規逆向行駛，開了約450公尺，前往華南路一家加油站，沿路車輛紛紛閃躲。

許多網友原以為挖土機是被其他車輛行車紀錄器所拍，仔細一看錄製影片的人竟是怪手司機本身，甚至還飆罵三字經，喊說「求人不如靠自己，加油站快到了，沒在怕啦！」自拍不打緊，竟還貼網曝露自己違法行徑，引起網友猜測。

影片發出後引人注目，有網友說「好危險」，更有人酸「太誇張！自己違規還自己蒐證，有夠天兵」。

北港警分局獲知後表示，挖掘機械等非屬汽車範圍動力機械，依道路交通安全規則，應向公路監理機關辦理登記並領用牌證及申請核發臨時通行證後，才能憑證行駛道路，違規者將處3000至9000元罰鍰。警方循線追查當事人，依規定開處罰單。