快訊

賴總統拋核二、核三具重啟條件 趙少康：民進黨欠台灣人民2300億元

7-11再掀布丁話題？「統一布布」傳將開賣掀網7.6萬按讚延燒、業者回應曝光

伊朗報復預告驚現「危險關鍵字」！美智庫：恐影響中東1億人

聽新聞
0:00 / 0:00

天兵挖土機司機逆向行駛還自己PO文 警察循線追查開罰

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

一輛挖土機在雲林縣北港鎮鬧區中正路施工一半沒油，欲行駛至華南路加油站準備加油，因華南路是北港主要外環道車流很大，挖土機竟逆向行駛前往加油，一路車輛閃躲，避免撞上這部「變形金鋼」，讓人不解的是這位挖土機司機，竟將自拍的違規行駛影音貼上網，網友嘲諷「超天兵！」，警方獲知後將循線追查開罰。

網路社群「社會事新聞影音」近日流傳一段影片，片中標注3月17日下午5點，怪手司機在北港全生醫院旁工地施工，施工一半沒油，竟違規逆向行駛，開了約450公尺，前往華南路一家加油站，沿路車輛紛紛閃躲。

許多網友原以為挖土機是被其他車輛行車紀錄器所拍，仔細一看錄製影片的人竟是怪手司機本身，甚至還飆罵三字經，喊說「求人不如靠自己，加油站快到了，沒在怕啦！」自拍不打緊，竟還貼網曝露自己違法行徑，引起網友猜測。

影片發出後引人注目，有網友說「好危險」，更有人酸「太誇張！自己違規還自己蒐證，有夠天兵」。

北港警分局獲知後表示，挖掘機械等非屬汽車範圍動力機械，依道路交通安全規則，應向公路監理機關辦理登記並領用牌證及申請核發臨時通行證後，才能憑證行駛道路，違規者將處3000至9000元罰鍰。警方循線追查當事人，依規定開處罰單。

挖土機在公路逆向行駛，來往車輛怕怕，挖土機司機竟還自拍PO網，警方將循線追查開罰。圖／擷自社會事新聞影音
挖土機在公路逆向行駛，來往車輛怕怕，挖土機司機竟還自拍PO網，警方將循線追查開罰。圖／擷自社會事新聞影音

施工

延伸閱讀

台中大里撞倒30歲男騎士竟「落跑」引公憤 小貨車下場慘了

賓士男違規拒檢衝撞警車逃 三重警開2槍2嫌自知難逃今晨投案

高雄機車遭轎車擦撞女騎士慘摔畫面曝 警揭肇因雙方都有錯

高雄巷弄交叉口沒停釀車禍 支道車肇責更大

相關新聞

懷疑常失聯丈夫有外遇妻持菜刀威嚇 丈夫奪刀全身傷

新北市新店區發生家庭糾紛砍人案。44歲黃女懷疑49歲丈夫陳男外遇，今晨2人爆發口角，黃女氣憤之下竟持菜刀威嚇，陳男奪刀時遭菜刀劃傷頭部及手腳。救護人員獲報趕抵將陳男送醫，所幸無生命危險。雙方互不提告，警方依規定進行家暴通報。

高雄兩派人馬釣蝦場結帳酒後爆口角 5男1女打成一團全被逮

高市鳳山區釣蝦場今天凌晨1時許發生打架糾紛，2名陳姓男子酒後在大廳結帳時，和洪姓等3男1女互看不順眼，爆發口角，雙方扭打成一團，警方獲報出動快打部隊支援，抵達後，雙方多人頭、臉及手腳擦挫傷，將6人帶回查辦。

陸軍117旅傳短少8千發步槍空彈殼 八軍團證實：已送法辦

陸軍第八軍團第117旅傳出盤點時短少5.56公厘步槍空彈殼近7900發，遺失或被偷仍待查明，八軍團今天指出，全案依違反槍砲彈藥管制條例及陸海空軍刑法移送法辦。

白天闖民宅偷現金與銀飾 屋主火大po網請大家幫忙捉小偷

台中市后里區昨天白天有民宅遭竊，被偷現金和銀飾共數萬元，被害人將竊嫌影像po在地方臉書社團，請大家幫忙找線索捉小偷；大甲警分局今天說明，已掌握事證，專案小組正全力追查中。

19歲男駕BMW疑闖紅燈 監察院前撞計程車5人送醫

陳姓男子今凌駕駛一輛BMW行經台北市中正區中山南路、忠孝東路口，疑因闖紅燈衝撞準備左轉的多元計程車，事故導致遭撞車輛上6人受傷，5名乘客分別因頭部、腹部受傷送醫治療，駕駛李姓男子則輕傷未送醫，警方介入排除酒駕情況，確切肇事原因待查。

就快到家了！台中霧峰男開車恍神擦撞路邊停車翻車「4輪朝天」

台中霧峰24歲楊姓男子今天凌晨開車返家途中，就在距離住家約700公尺處，疑因恍神撞上路邊停放的一輛轎車後，整輛車當場翻覆四輪朝天，所幸楊男自行脫困，奇蹟似地毫髮無傷，但仍飽受驚嚇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。