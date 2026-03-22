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台中大里撞倒30歲男騎士竟「落跑」引公憤 小貨車下場慘了
30歲黃姓男子昨騎機車行經台中市大里區大明路與永隆路口時，與同向行駛的小貨車發生碰撞，黃男連人帶車當場倒地，小貨車竟「落跑」加速離去，讓人傻眼引公憤。警方強調，發生交通事故後應立即停留現場，並報警處理，若因肇事致人受傷而逃逸者，最重可處吊銷其駕駛執照等重罰。
昨天上午9時24分，黃男騎機車沿大明路往爽文路方向直行，在行經永隆路口時，與一輛同向小貨車發生碰撞，衝擊力道導致黃男連人帶機車倒地，所幸他僅手部擦傷，意識清楚，事後自行就醫處理。
現場小貨車駕駛在事故發生後，並未停車查看或報警，直接離開現場，引發爭議。警方表示，黃男無酒駕情事，詳細肇事責任仍待交通警察大隊進一步分析研判，同時也將追查該輛小貨車駕駛身分究辦。
警方強調，若發生交通事故，縱然無人受傷，仍應依道路交通管理處罰條例規定處置或採取相關措施，不能以為沒事或自認為無肇事責任就不報警，違者處1000元以上、3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；如果是肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。
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